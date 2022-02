WhatsApp Plus: estas son las mejores novedades de la APK 19.00.00

A pesar de que, a diferencia de WhatsApp original, WhatsApp Plus no se actualiza con tanta frecuencia como la app oficial de Meta, este 2022 ha sorprendido a sus usuarios con la versión 19.00.00.

La más reciente actualización de la aplicación "pirata" de mensajería instantánea, ha enmendado algunos de los errores que traían la anteriores versiones de la más popular alternativa a la app de WhatsApp.

Una de las funciones más relevantes de la actualización 19.00.00 de la APK es la de mantenerse siempre en línea, incluso cuando no te encuentres utilizando la aplicación "Plus". Con esta herramienta, tus contactos siempre verán tu "En línea" en la ventana de conversación.

Una de las ventajas de esta novedad es que tus contactos no podrán ver la hora de tu última conexión, además de que estarás libre de las aplicaciones que espían el uso de la plataforma de mensajería instantánea.

Además de ello, con la implementación de las fotos que se ven una sola vez en WhatsApp, WhatsApp Plus hace posible ver fotografías y videos programados para verse una única ocasión las veces que quieras.

Además de las dos novedades más destacables de WhatsApp Plus APK 19.00.00, la nueva actualización contiene también las otras funciones que han hecho famosa a la aplicación "pirata" de WhatsApp.

Entre ellas se encuentran la posibilidad de colocar una contraseña a determinadas conversaciones, con lo que se logra esconder los chats de algunos contactos a los ojos de los que no son dueños del dispositivo móvil.

Aunado a ello, también se puede modificar la hora de la última vez o escoger cuáles contactos podrán ver dicha información de tu cuenta de WhatsApp. También, se puede habilitar la opción de colorear las palomitas azules solamente cuando el texto ha sido respondido.

No obstante, pese a todas las ventajas que ofrece WhatsApp Plus sobre la app original de Meta, debes tener en cuenta que se trata de una plataforma no oficial, por lo que además de tener que recurrir a portales web no oficiales para su descarga, es muy probable que te terminen suspendiendo la cuenta.