WhatsApp Plus: estas son las novedades del nuevo APK versión 19.30.0

En días recientes, la app favorita de infieles liberó su más reciente actualización, se trata de la versión 19.30.0 de WhatsApp Plus que trae algunas novedades para los amantes de este APK famoso.

Últimamente, el mod de la app de WhatsApp ha sorprendido a sus usuarios al liberar constantemente nuevas versiones, costumbre contraria a lo que hacía en años pasados cuando las versiones llegaban bastante menos frecuentes.

Este 2022, el APK ha puesto a disposición para su descarga las versiones 19.10.0, 19.20.0 y la 19.30.0, todas ellas a la par de las actualizaciones que también ha tenido la aplicación original de Meta.

Leer más: WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar en Android el nuevo APK versión 19.30.0?

No obstante, así como las actualizaciones han sido más frecuentes en WhatsApp Plus, la calidad de las nuevas funciones también ha bajado, es por ello que en las versiones 19.10.0 y 19.20.0, las nuevas herramientas no han sido lo que los internautas esperaban.

Pese a que se han corregido importantes errores de las anteriores actualizaciones, las versiones 19.10.0 y 19.20.0 no han sido del todo satisfactorias para los usuarios de las redes cibernéticas.

Y la versión 19.30.0 no es la excepción a este último patrón que ha caracterizado a WhatsApp Plus en los últimos tiempos, ello puesto que las novedades que trae no resultan del todo atrayentes.

Una de las funciones que se liberó en la versión 19.30.0 del APK de WhatsApp es la sección de preguntas frecuentes (FAQ), que aunque bastante útil, no es lo que se esperaba encontrar en la nueva actualización. Aunque eso sí, es mucho mejor que la de la app original.

Además de ello, la otra novedad que ofrece la versión 19.30.0 del mod es el haber añadido algunos ajustes a la pantalla de las conversaciones, lo que sin duda hace que la personalización de la interfaz sea mayor.

Fuera de las dos herramientas mencionadas, como en las otras versiones, esta nueva actualización corrige los errores que dejaron escapar las previas, por lo que seguramente sí hará la diferencia en el uso del APK.