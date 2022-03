WhatsApp Plus: estas son las nuevas funciones de la versión 19.20.0

Aunque WhatsApp Plus no es conocido precisamente por actualizarse tan seguido como lo hace la app original de Meta, este 2022 la APK ha dado a los usuarios 3 nuevas versiones de la plataforma.

La actualización 19.20.0 si bien no trae la gran cosa en cuanto a nuevas herramientas se refiere, habilitó la función WhatsApp Locker, la cual permite al internauta bloquear la plataforma de mensajería instantánea.

Fuera de eso, las novedades del mod 19.20.0 se limitan a pequeños pero sustancioso ajusten de privacidad, ya que hace posible ocultar los nombres de los contactos en la pantalla de las conversaciones, además de esconder el ícono de llamada en el chat.

La actualización 19.20. 0, como la versión 19.10.0, pese a que han salido con mayor rapidez que las otras versiones, lo cierto es que, en cuanto a funciones se refiere, no tienen mucho que ofrecer a los usuarios de WhatsApp Plus.

La única actualización que en verdad ha sido útil para los internautas fue la 19.00.00, puesto que esta habilitó la posibilidad de aparecer "on line" todo el tiempo en las apps de tus contactos.

No obstante, estas nuevas versiones han corregido los errores que las anteriores actualizaciones tenían y que entorpecían su utilización, por lo que sin duda mejorarán tu experiencia en el uso de la APK.

Es decir, en la versión 19.20.0 podrás disfrutar de las funciones que hicieron famoso a WhatsApp Plus, como la capacidad de ver los mensajes eliminados, o el ponerle una contraseña a determinadas conversaciones y, con ello, ocultar chats.

Aunque, pese a todos los beneficios, nunca debes olvidar que la versión "plus" de la app de Meta no deja de ser un mod, por lo que no se encuentra en las tiendas electrónicas oficiales y tendrás que descargarla desde sitios web no seguros.

Asimismo, si estás pensando en instalar WhatsApp Plus tendrás que decirle "adiós" a WhatsApp, ya que tu smartphone no te dejará ejecutar de forma correcta el APK si es que tienes la app de Meta, lo que significa que tendrás que desinstalarla y borrar todos sus rastros.