WhatsApp Plus: este es el truco para usar 5 cuentas en el APK

A pesar de que los APK de las apps originales traen consigo desventajas que pueden desanimar a descargarlos, lo cierto es que el mod WhatsApp Plus trae más pros que contras, entre los que se encuentra la posibilidad de usar hasta 5 cuentas en la misma aplicación.

En sus más recientes actualizaciones, WhatsApp liberó el modo multidispositivo, con el cual el usuario puede usar hasta en 4 dispositivos diferentes la plataforma de mensajería instantánea de forma simultanea y sin necesidad de que el teléfono celular esté conectado a internet.

No obstante, con todo, la aplicación original de Meta no te permite hacer uso de varias cuentas separadas en una misma plataforma, ventaja que sí te ofrece WhatsApp Plus en una de sus más recientes versiones.

Para cambiar de cuenta en la versión "plus" de WhatsApp únicamente debes, en primer lugar, abrir la plataforma, y en la pantalla principal, en la parte superior, verás un icono con un muñequito, mismo que pulsarás.

Verás que en la pantalla te aparece un cuadro parecido a la interfaz de Facebook con la leyenda "Iniciar sesión Plus", ahí te aparecerán todos los números que has dado de alta en el mod y, solamente deberás pulsar arriba de la cuenta que quieres usar, tras ello te aparecerás las opciones de "Borrar cuenta" y "Cambiar cuenta", por lo que deberás escoger la segunda alternativa y automáticamente comenzarás a usar la cuenta registrada a ese número.

Si es que no has añadido una nueva cuenta en WhatsApp Plus, lo que deberás hacer para registrarla es, primero, ir a la pantalla de inicio de la app, después de lo cual pulsarás, de nueva cuenta, el icono con el muñequito y el signo de más, en tanto que en el recuadro picarás el icono también de más, en "Aceptar" y en "Aceptar y continuar". Posteriormente, solo deberás seguir los mismos pasos que seguiste cuando diste de alta tu número en el APK y ¡Listo!

Ten en cuenta que, si quieres evitar que WhatsApp te bloquee permanentemente la cuenta, lo mejor es no descargar mods de la app original de Meta, pese a las ventajas que ofrecen.