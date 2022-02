WhatsApp Plus: guía definitiva para descargar e instalar el nuevo APK 19.00.00

La popularidad que ha alcanzado WhatsApp Plus en los últimos años ha hecho que algunas personas decidan descargar la APK sin preocuparse. No obstante, se debe tener en claro que la instalación de esta app no oficial conlleva riesgos, por lo que en esta nota te daremos la guía definitiva para descargar en tu teléfono celular la versión 19.00.00.

Pese a que, comparado con WhatsApp, la versión "Plus" de los mods de la aplicación de Meta no se actualiza tan seguido, este 2022 inició con el pie derecho, pues habilitó la actualización 19.00.00.

Ha decir verdad, descargar WhatsApp Plus e instalarla es relativamente sencillo, solamente debes seguir los pasos que ya hiciste para descargar la plataforma de mensajería instantánea de Meta.

Pero, aquí viene el "pero". Debido a que se trata de una APK, es decir, una aplicación no original que toma todo el sistema de la app oficial, no podrás descargarla en las tiendas virtuales de los sistemas operativos.

Lo anterior te obliga a acudir a portales web no autorizados, donde, en un descuido, podrías terminar descargando virus que seguramente no beneficiarán en nada a tu dispositivo móvil, sino todo lo contrario.

Afortunadamente, existen páginas 100% confiables para descargar WhatsApp Plus, entre ellas, se encuentran APKilimitado, AndroidForever y Softmany, a las que puedes recurrir con la seguridad de no estar instalando un malware en tu celular.

Una de las mayores ventajas de los anteriores sitios web mencionados, además de la confiabilidad, es que ofrecen la descarga directa de WhatsApp Plus, lo que significa que no tendrás que enfrentarte a los molestos acortadores de URL, los cuales en muchas ocasiones te redireccionan a portales indebidos.

Antes que descargues e instales esta app "pirata" debes saber que tendrás que desinstalar WhatsApp, puesto que de no hacerlo, WhatsApp Plus no podrá ejecutarse debidamente. Aunado a ello, tendrás que buscar en Aplicaciones, algún archivo que haya quedado de la plataforma, y, en caso de encontrarlo, eliminarlo.

Recuerda que siempre, ante todo, lo mejor es hacer uso de las apps oficiales, puesto que estas cuentan con medidas de seguridad adicionales y respaldadas.