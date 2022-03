WhatsApp Plus: guía definitiva para descargar por primera vez la versión 19.10.0

WhatsApp Plus ha sabido a pulso ganarse las millones de descargas que tiene, es por ello que si estás buscando instalar por primera vez la actualización 19.10.0 tienes que leer esta nota.

En notas anteriores mencionamos que una de las mayores desventajas de este mod de WhatsApp es el que sus actualizaciones no son tan constantes como las de la app original. No obstante, este 2022, la versión "pirata" se ha puesto las pilas y ha liberados dos nuevas actualizaciones tratando de ir a la par de la aplicación oficial de Meta.

Una de las primeras indicaciones antes de descargar e instalar WhatsApp Plus es revisar de qué sitio web la vas a bajar, ya que, al no ser una plataforma original, no podrás hallarla en las tiendas electrónicas que conoces, es decir, las de los diferentes sistemas operativos.

Ante esta situación, únicamente te queda recurrir a portales web no oficiales, por lo que deberás tener cuidado de ir a los que son seguros y evitar a toda costa aquellos que te instalen virus en tu smartphone.

Una vez que localices una página de descarga segura, previo a darle clic a descargar, tendrás que eliminar todo lo relacionado a WhatsApp que se encuentre dentro de la sección Aplicaciones de tu teléfono celular. Y con todo, nos referimos a cualquier archivo que lleve el nombre de la referida plataforma de mensajería instantánea, y no solamente desinstalar la app.

El anterior paso es muy importante, puesto que de no hacerlo, WhatsApp no se podrá ejecutar de forma correcta.

Luego de borrar todo rastro de la aplicación "pirata" de la app de Meta, procede a descargar e instalar la versión "plus". Una vez que hayas instalado la plataforma, la abrirás y llevarás a cabo los mismos pasos que seguiste cuando te registraste en WhatsApp, es decir, proporcionar tu número de teléfono celular, esperar a que te llegue el mensaje con el código de verificación y colocarlo.

Recuerda que siempre la mejor opción será tener solo apps originales y oficiales, ya que estas te proporcionan mayor seguridad que las diferentes APK que existen de las aplicaciones.