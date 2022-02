WhatsApp Plus: guía para descargar e instalar sin error el nuevo APK 18.90.00

¿Ladrón que roba a ladrón? Debido a la alta popularidad de la que goza en la actualidad WhatsApp Plus entre los internautas que han decidido descargarlo en lugar de la app original de Meta, esta aplicación también ha sido clonada.

Aunado a ello, ya que se trata de una app no original, para poder tenerla instalada en los teléfonos celulares, la versión "Plus" de WhatsApp debe ser descargada de portales web pues no se encuentra disponible en las tiendas electrónicas, por lo que el internauta se arriesga a descargar virus a su dispositivo, es por ello que se debe tener cuidado al momento de entrar a las muchas páginas que ofrecen esta aplicación. También se debe tener cuidado con la presencia de las dos apps en el dispositivo.

Para descargar WhatsApp Plus de forma segura se deben seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, un requisito fundamental es desinstalar WhatsApp del celular, ello a fin de que no haya un choque entre las apps. Para ello, se deberá ir a Ajustes, Aplicaciones y seleccionar la opción de desinstalar una vez que se localice la app original de Meta.

Leer más: Hallan misteriosa estructura de hebras magnéticas en el centro de la Vía Láctea

Tras que se haya desinstalado por completo WhatsApp, el usuario tendrá que descargar el APK 2022, para ello puede recurrir a los portales YoWhatsApp o WhatsApp GB, dos de las opciones más seguras.

Antes de instalar la app "pirata", el internauta deberá dirigirse a la sección de Configuración de su teléfono celular, ir a Aplicaciones y checar si todavía se encuentra el archivo "Web.WhatsApp", en caso de que esté, este debe ser desinstalado.

Posteriormente, en la misma sección de Configuración, dirigirse a Seguridad y localizar Fuentes Desconocidas, opción que se deberá habilitar para que no haya ningún problema en el proceso de descarga e instalación de la versión "Plus".

Tras ello, se deberá instalar WhatsApp Plus y disfrutar de los beneficios que esta trae consigo.

Leer más: Spotify anuncia combate contra la desinformación sobre la Covid-19

Cabe mencionar que apenas hace unos días WhatsApp Plus liberó la actualización WhatsApp Plus 19.00.0, poco después de haber puesto a disposición la versión 18.90.00, pese a que esta aplicación actualiza con mucho menos frecuencia que WhatsApp original.