WhatsApp Plus: la APK de la app de Meta lanza su versión 19.20.0

Durante los últimos días del pasado mes de febrero, WhatsApp Plus liberó su actualización 19.20.0, versión que viene con algunas novedades atrayentes para los internautas devotos de este APK.

Pese a que en años pasados este mod de WhatsApp no solía actualizarse tan seguido, este 2022 la versión "plus" de la app original de Meta ha liberado 3 nuevas actualizaciones: 19.00.00, 19.10.0 y la 19.20.0.

No obstante, aunque la rapidez de las actualizaciones ha mejorado, lo cierto es que las nuevas versione liberadas no traen gran cosa en cuanto a herramientas de funcionalidad se refiere.

Aunque los pequeños detalles extra resultan verdaderamente útiles para el uso de la plataforma de mensajería instantánea "pirata", por lo que sí es conveniente actualizar a la última versión.

Una de las principales novedades es WhatsApp Locker, herramienta que permite al usuario bloquear la aplicación.

Aunado a ello, la versión 19.20.0 trae consigo pequeños pero nuevos ajustes en la privacidad de la aplicación, entre los que se encuentran la capacidad de poder ocultar los nombres de los contactos en la pantalla de los chats, así como esconder el ícono de la llamada en la conversación.

Cabe mencionar que esta nueva versión de WhatsApp Plus se encuentra basada en la actualización 2.21.24.22 de WhatsApp, la cual se puede descargar desde la Play Store de Google, aunque debes recodar que si tienes la app original no será posible descargar e instalar la versión "plus".

Debido a que se trata de una aplicación no oficial, para poder descargar WhatsApp Plus tienes que recurrir a portales web externos a las tiendas virtuales originales de los diferentes sistemas operativos, por lo que te expondrás a descargar virus en tu smartphone, lo que sin duda te puede traer algunos problemas en la funcionalidad de tu dispositivo móvil.

Además, WhatsApp se ha dedicado a suspender de forma permanente las cuentas de los usuarios que hacen uso de la APK, ello al considerar que se trata de una plataforma virtual que no es segura para los usuarios, al no contar con las clausulas de privacidad y seguridad correspondientes.