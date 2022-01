WhatsApp Plus: la "tóxica" función que elimina las palomitas azules

La versión "tóxica" de WhatsApp, WhatsApp Plus ha sacado de muchos apuros a los internautas que evitan meterse en conflictos tóxicos, pues además de permitir colocarle una contraseña a un determinado chat, también da la opción de colorear las palomitas una vez que se manda el mensaje.

La revolución de las plataformas electrónicas no únicamente vino a innovar la vida de las personas, sino que, a la par, también trajo consigo algunos inconvenientes, entre ellos, el aumento de peleas entre parejas, amigos y familiares.

Desde hace algún tiempo, WhatsApp implementó el triple check de los mensajes al colocarle el color azul a las palomitas una vez que este ha sido leído por el destinatario, por lo que no es raro que los reclamos de "me dejaste en visto" proliferen cotidianamente.

No obstante, quienes tienen WhatsApp Plus pueden dejar de preocuparse por el terrible "visto" de color azul, ya que cuentan con la posibilidad de modificar dicha función a su conveniencia

Si bien la versión original de Meta permite al internauta eliminar el triple check, lo cierto es que para las personas que tengan parejas tóxicas esa no es la mejor opción de todas, puesto que podría traer más conflictos aun.

Es por ello que, para quienes se encuentran en dicha situación, WhatsApp resulta toda una salvación al dar la posibilidad de colorear las palomitas de color azul solamente cuando se envíe el mensaje de respuesta en el chat, y no cuando se ha leído el mensaje de la otra persona.

Otra de las ventajas de WhatsApp Plus, lo que ha convertido a esta app "pirata" como una de las favoritas de los internautas, es la posibilidad de ocultar conversaciones mediante la imposición de una contraseña en los chats, evitando con ello peleas con la pareja tóxica que registra la app de mensajería instantánea.

También, otra de las funciones de la versión "Plus" de WhatsApp se encuentra en la posibilidad de modificar al antojo la hora de la última conexión al entrar en la aplicación no oficial. O bien, da la oportunidad de ocultar la hora de la última conexión a determinados contactos.