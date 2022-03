WhatsApp Plus: lanzan el APK versión 19.10.0 de la aplicación más toxica

La APK de moda, WhatsApp Plus, recientemente ha lanzado su más nueva actualización con mejoras a los errores de las anteriores versiones, así como algunas funciones nuevas con las que busca mejorar la experiencia al usarla.

Pese a que se trata de un mod de WhatsApp, la versión "pirata" de la app de Meta ha sabido ganarse el cariño de millones de internautas al ofrecerles diversas funciones extras que la plataforma original, por cuestiones de privacidad y seguridad, no puede otorgar.

La más reciente actualización, 19.10.0, además de enmendar los errores de las anteriores actualizaciones, la novedad más destacable que trae consigo son las nuevas opciones de privacidad y seguridad dentro de los ajustes de la aplicación.

Leer más: IOS: Tres páginas confiables para descargar WhatsApp Plus en iPhone

Lo cierto es que si esperabas alguna otra herramientas "más poderosa", la versión 19.10.0 no podrá ofrecértela, ya que sus actualizaciones, como te dijimos previamente, se centran únicamente en la parte de privacidad y seguridad, por lo que tendrás que esperarte a las nuevas versiones que seguramente serán liberadas en los próximos meses.

Aunque, no debes olvidar que en la versión 19.00.00 liberada también este 2022, WhatsApp Plus puso a disposición de sus usuarios dos nuevas funciones que van a la par de las actualizaciones de la plataforma de mensajería instantánea oficial.

Una de ellas, es la posibilidad de mantenerte las 24 horas del día y los 7 días de la semana "en línea", aunque en realidad no lo estés, ya que aparecerás "on line" para tus contactos cuando estos se metan a la conversación que tienen contigo, pese a que tú no estés conectado.

Además, la anterior versión de esta app "Plus", también ofrece la posibilidad de ver cuantas veces quieras las fotos y videos programados para una sola vista, es decir, podrás echarles un vistazo a los archivos que te manden las veces que quieras sin importar que los mismos hayan sido programados para destruirse al verlos una sola vez.

Leer más: Anuncian Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura como juegos de la 9ª Generación para este año

Uno de los errores que corrige la versión 19.10.0 de WhatsApp Plus es el problema de funcionalidad que se presentaba para ocultar los estados de la aplicación, por lo que si lo quieres enmendar, solo bastará con actualizar la app.