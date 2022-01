WhatsApp Plus: las novedades de la versión 18.90.0 de la APK

Este mes de enero de 2022 llegó la nueva versión de una de las apps favoritas: WhatsApp Plus. En la red ya se encuentra disponible para su descarga la actualización 18.90.0, la cual trae consigo nuevas y novedosas mejoras.

Pese a que la versión "Plus" de WhatsApp no suele actualizarse con la misma velocidad y constancia que la aplicación de Meta, lo cierto es que las actualizaciones de la APK valen la pena y la número 18.90.0 no es la excepción a la regla.

Una de las novedades que trae la más reciente actualización de WhatsApp Plus es el nuevo filtro para los estados, un pequeño extra que seguramente será ampliamente usado y valorado por los internautas que tengan descargada esta app en su teléfono celular.

Aunado a ello, la actualización más reciente de esta APK arregló varios errores de la versión anterior, ello a fin de mejorar la experiencia del uso de la aplicación de mensajería instantánea. La actualización 18.90.0 de WhatsApp Plus toma como base la versión 2.21.19.21 de WhatsApp.

Esta nueva versión, como las anteriores, viene acompaña de las funciones que han hecho a cientos de miles descargar la versión "pirata" de la app de Meta, la cual suele ser usada por personas tóxicas e infieles.

Además de permitir a los usuarios enviar archivos multimedia de hasta 50 MB sin dejar de lado la calidad de los mismos y de la gran variedad de emoticones para darle sabor a las conversaciones, esta nueva versión también deja poner contraseña a determinados chat y, con ello, esconderlos de ojos ajenos.

Aunado a ello, no se debe pasar por alto la posibilidad de modificar al antojo la hora de la última conexión o decidir de forma individual qué contactos podrán tener acceso a la hora en la que se utilizó la aplicación por última vez.

Aunque, como en las anteriores versiones de WhatsApp Plus, quienes descarguen esta APK se expondrán a la posibilidad de quedarse sin cuenta de WhatsApp, ya que la app de Meta constantemente está bloqueando las cuentas de quienes la usan.