WhatsApp Plus: páginas seguras para descargar el APK 19.20.0

Una de las desventajas más grandes de WhatsApp Plus es tener que descargar el APK desde páginas no autorizadas, es decir, sitios fuera de las tiendas virtuales, es por ello que en esta nota te diremos algunos portales web confiables para descargar el mod versión 19.20.0 de la app original de Meta.

Pese a las múltiples ventajas que WhatsApp Plus ofrece comparado con la plataforma de mensajería instantánea original, uno de los mayores inconvenientes es el tener que recurrir a portales web no oficiales para poder descargar la versión "plus" de WhatsApp.

El mayor riesgo al acudir a este tipo de páginas es descargar virus a tu smartphone, por lo que si realmente quieres tener el mod deberás recurrir a sitios web seguros. A continuación te diremos 4 portales en los que encontrarás la app y no te tendrás que preocupar por malwares:

APKilimitado

Malavida

AndroForever

Softmany

En las anteriores páginas web podrás hallar la versión 19.20.0 de la APK de WhatsApp, la cual trae aunque pocas novedades en cuanto a funciones se trata, interesantes correcciones a los errores de las versiones previas.

Recuerda que, cuando vayas a descargar WhatsApp Plus en tu teléfono celular, previamente deberás desinstalar la app original de Meta, ya que de no hacerlo el mod no podrá ejecutarse, ello puesto que tu smartphone detectará que dicha app ya está instalada.

Para evitarlo, lo mejor es ir directamente a la Play Store de Google, en el caso de los celulares con el sistema operativo Android, y en dado caso de que tengas iPhone, tendrás que acudir a la App Store.

Una vez que has eliminado todo rastro de WhatsApp de tu dispositivo móvil, procede a descargar desde una de las página seguras WhatsApp Plus. Posteriormente a la instalación, abre la app y sigue los pasos que diste cuando diste de alta tu cuenta con tu número de celular.

Recuerda que el mayor peligro al descargar WhatsApp Plus en tu teléfono es que la aplicación original termine por suspender permanentemente tu cuenta, es decir, ya no podrás usar tu número de teléfono para utilizar la app.