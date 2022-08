WhatsApp Plus: ¿por qué será descontinuado el APK de la app de Meta?

¿La gran popularidad de WhatsApp Plus le jugó mal? En días recientes los responsables de dar soporte y de habilitar nuevas actualizaciones al APK más popular de la app original de Meta anunciaron que descontinuarían la app, pero ¿Por qué?

En los últimos tiempos, los mod de las aplicaciones electrónicas originales han ganado terreno en el mundo del mercado digital. No obstante, no por eso estas apps modificadas dejan de ser plataformas no oficiales.

Fue a mediados del pasado mes de julio del año en curso cuando Heymods, equipo encargado de las nuevas versiones y de dar soportes a diferentes APK de WhatsApp, entre ellos WhatsApp Plus, dio a conocer que tomó la decisión de descontinuar el famoso mod.

La fatal noticia para los amantes del mod más popular de la aplicación de Meta fue difundida mediante el canal oficial de Telegram de Heymods. La noticia llega después de que el equipo de WhatsApp hiciera de conocimiento público que en uno de los mod de la plataforma de mensajería instantánea se había detectado un software malicioso.

Fue el director de WhatsApp, Will Cathcart, el que, mediante su cuenta oficial de Twitter, informó que en el APK Hey WhatsApp, una de las tantas versiones alternativas de la aplicación de Meta, se había encontrado un malware mediante el cual se sustraía información y datos de los usuarios sin su consentimiento.

Pese a que el directivo no mencionó que el virus fuera hallado en otro mod, Heymods, responsable también de Hey WhatsApp, anunció unos días después la descontinuación de WhatsApp Plus sin dar mayores explicaciones al respecto, por lo que se puede intuir que dicha decisión es un efecto colateral de lo encontrado por el equipo detrás de la plataforma virtual original.

Desde el anuncio posteado por Heymods, WhatsApp Plus ya no ha recibido nuevas actualizaciones, siendo la versión 21.10.0 la última que se encuentra disponible en la red para su descarga.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que, pese a que será descontinuado el famoso mod, existen más alternativas si quieres seguir haciendo uso de un APK, como OGWhatsApp, WhatsApp Aero y GBWhatsApp, aplicaciones que también ofrecen múltiples funciones extras a la app original.