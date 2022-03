WhatsApp Plus: sale para Android el APK versión 19.30.0 de la app del momento

En los primeros días de este mes de marzo de 2022, WhatsApp Plus liberó su versión 19.30.0 para los dispositivos Android; se trata de la actualización más novedosa del APK de la app original de Meta.

Pese a que, en tiempos pasados, el mod de WhatsApp no se caracterizaba precisamente por ser constante en sus actualizaciones, ello comparado con la agilidad con la que Meta pone a disposición las de plataforma de mensajería instantánea, en los últimos tiempos la versión "plus" de la app ha mejorado bastante en este aspecto.

En este año, WhatsApp subió las versiones 19.10.0, 19.20.0 y, la más reciente, la 19.30.0, ¿qué novedades trae la actualización más reciente? Lamentamos informarte que, si estás esperando grandes funciones, esta, como las previas, no las trae.

No obstante, no por eso se va a despreciar la nueva sección de preguntas frecuentes (FAQ), puesto que la misma resulta bastante útil para los usuarios del APK, además de añadir muchas características respecto a la original de Meta.

Aunado a ello, la versión 19.30.0 del mod de WhatsApp ha sumado nuevos ajustes a la pantalla de los chats, los cuales ayudarán a los internautas a mejorar las configuraciones y, por ende, una mayor personalización de la plataforma.

Aunado a ello, como es costumbre, la reciente actualización, disponible a partir del 3 de marzo del año en curso, trae correcciones de errores de las versiones previas, lo que sin duda mejora la experiencia del uso de la aplicación electrónica.

Descargar WhatsApp Plus en Android

Cabe recordar que, un requisito para poder descargar e instalar WhatsApp Plus en tu smartphone, debes desinstalar la app original de Meta, ya que si no lo haces, el mod no podrá ejecutarse correctamente.

Esta situación hará que te expongas a virus no deseados, por lo que lo más recomendable es únicamente acudir a portales web seguros, ya que no podrás encontrar esta app en las tiendas virtuales oficiales de los diferentes sistemas operativos.

Tras localizar un portal web seguro para la descargar, tendrás que ir a la tienda electrónica oficial de Android, es decir, la Play Store de Google, buscar WhatsApp y pulsar la opción de desinstalar, y con ello podrás proceder a descargar e instalar el APK.