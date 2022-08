¡WhatsApp Plus se actualiza! Lanza nuevo APK 17.00 de la app de Meta

¡Sorpresa! Pese a que Heymods dio a conocer que descontinuaría WhatsApp Plus, recientemente se ha habilitado la versión 2022 17.00 del APK más popular de la app original de Meta.

El pasado mes de julio de este 2022, el equipo de Heymods, encargado de las actualizaciones y soporte de WhatsApp Plus informó que había tomado la decisión de ya no seguir sacando nuevas versiones del popular mod.

¿La razón? El anuncio del grupo de desarrolladores se dio después de que Meta informara que detectó en un APK de la plataforma de mensajería instantánea un malware que sustrae datos e información personal de los usuarios sin su consentimiento.

El mod donde se halló el virus, Hey WhatsApp, es uno de las tantas apps modificadas de Heymods, por lo que el equipo optó por ya no darle soporte ni sacar nuevas actualizaciones de sus APK.

No obstante, en días recientes AlexMods sacó al mercado la versión 2022 17.00 de WhatsApp Plus, con lo cual renacen las esperanzas de que el mod no sea descontinuado y sus miles de usuarios pueden seguir usando sus múltiples funciones extras.

Pese a que WhatsApp Plus 2022 17.00 no se encuentra al mismo nivel que su anterior versión, parece ser que el proyecto por mantener vivo al APK más popular de WhatsApp va por muy buen camino.

Tanto así que esta nueva versión alternativa de la plataforma de mensajería instantánea original de Meta trae consigo algunas novedades que mejoran la experiencia al usar este famoso mod.

En WhatsApp Plus 2022 17.00 se han habilitado las siguientes funciones: los audios se pueden escuchar desde otros chats, como en la app original; se han añadido reacciones con emojis personalizados, algo que todavía no se ha habilitado en WhatsApp, y se añade la opción "Mis contactos, excepto".

Asimismo, este APK también pone a disposición la posibilidad de likear a los mensajes que te llegan en los chats, usar los emojis o imágenes del buscador como fotos de perfil, rechazar llamadas simulando que no hay conexión y el envío de contactos sin usar el nombre con el que tiene registrada a esa persona en tu cuenta.