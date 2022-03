WhatsApp Plus: todo lo que tienes que saber sobre la nueva versión 19.10.0

El pasado mes de febrero, WhatsApp Plus habilitó la actualización 19.10.0, la evolución de la versión 19.00.00. En esta nota te diremos todas las novedades que trae la nueva APK de WhatsApp.

A pesar de que no suele actualizarse con tanta frecuencia, la versión "plus" de la app original de Meta, ha regalado a los internautas dos nuevas actualizaciones en lo que va de este 2022, innovando y enmendando errores de versiones pasadas.

La versión 19.00.00 trajo consigo la contraparte de las fotos y videos programados para verse una única vez, a fin de que el usuario pueda ver cuantas veces desee este tipo de archivos.

Además, la actualización 19.00.00 de WhatsApp Plus también puso a disposición la opción de estar siempre "en línea" sin en verdad estarlo. Se trata de una herramienta que hará que tus contactos piensen que estás 24/7 "on line".

En tanto, la APK 19.10.0 liberada hace apenas unos días, pese a que no trae la gran cosa en relación a funciones, ya que las únicas novedades se encuentran en la sección de privacidad y seguridad en Ajustes de la app, sí corrige algunos errores de la 19.00.00, como el de los estados, que mejoran la experiencia del uso de la misma.

Aunado a ello, esta versión del mod de WhatsApp viene con las funciones que hicieron tan popular a WhatsApp Plus; hablamos de la posibilidad de ponerle un candado a determinadas conversaciones y, con ello, poder esconder los chats que desees que permanezcan ocultos a la vista de los curiosos.

Asimismo, esta APK también permite colorear las palomitas de visto solamente cuando el mensaje haya sido contestado, librándose con esta función de los dramas por haber visto el mensaje.

Tampoco pueden faltar la múltiple diversidad de emoticones extras que WhatsApp Plus pone a disposición, o la gran capacidad de memoria para enviar diversos archivos sin que merme la calidad de los mismos.

No obstante, no hay que dejar de lado que lo mejor siempre será tener descargadas e instaladas las aplicaciones originales y no las APK, puesto que estas últimas brindan mayor seguridad y privacidad.