WhatsApp Plus: tres páginas confiables para descargar el nuevo APK 18.90.00

Pese a los múltiples beneficios que WhatsApp Plus ofrece a sus usuarios, lo cierto es que al ser una app no oficial, quien quiera descargarla tendrá que recurrir a portales web donde es muy probable arriesgarse a descargar en el celular un virus.

En esta nota te diremos 3 páginas web 100% seguras en las que podrás descargar la APK de la app WhatsApp y gozar, de ese modo, de los beneficios y funciones adicionales que trae a comparación de la original.

Al ser una APK de WhatsApp, WhatsApp Plus no puede ser bajada desde las tiendas oficiales de los sistemas operativos (Google Play, Apple Store o la AppGallery), por lo que quien desee tenerla tendrá que recurrir a los portales de internet, arriesgándose a dejar entrar a su dispositivo móvil virus.

Por suerte, existen algunas páginas que ponen a disposición la descargar de la app "pirata" de Meta, las cuales podrás usar para instalar la aplicación sin preocupación alguna por los malware.

Para descargar WhatsApp Plus de forma segura puedes usar estas tres opciones:

Softmany

AndroForever

APKilimitado

Además de tener que estar atento de qué página vas a descargar la versión "Plus" de WhatsApp, también debes tener en cuenta que al no ser una app oficial, la seguridad de los datos que proporciones es frágil, pues no se sabe qué pueden hacer con tu información personal, por lo que corres el riesgo de que terminen vendiendo tus datos o usándolos para otros fines.

Aunado a ello, al ser una APK, WhatsApp se ha dado a la tarea de suspender de forma definitiva las cuentas de los usuarios que la usen, por lo que puedes perder tu cuenta para siempre.

Con todo, lo cierto es que millones han decidido desinstalar la aplicación de Meta y adentrarse a las funciones extras y mayor personalización que ofrece la versión "pirata", puesto que muchas de estas herramientas ofrecen beneficios para las personas infieles y las parejas tóxicas, al permitir mayor vigilancia de la pareja, al mismo tiempo que ofrece una mayor privacidad mediante la colocación de contraseñas a determinadas conversaciones, al tiempo que notifica cuando un contacto abrió la app.