WhatsApp Plus: tres páginas confiables para descargar el nuevo APK 19.32.0

Los virus a los que se expone un smartphone al descargar APK hace que muchos decidan mejor no bajarlos, es por ello que en esta nota te diremos tres páginas confiables para descargar WhatsApp Plus versión 19.32.0.

Los mods, la ser apps modificadas de las aplicaciones originales, ofrecen múltiples ventajas, tanto en lo que respecta a una mayor cantidad de funciones como a la permisividad de algunas herramientas, como el saber cuando tus contactos entran a la plataforma de mensajería instantánea.

No obstante, una de las mayores desventajas es que estas apps se tienen que bajar desde sitios web externos a las tiendas electrónicas originales de los distintos sistemas operativos, como la Play Store de Google o la App Store.

Leer más: WhatsApp Plus: ¿Cómo registrar mi número tras descargar el nuevo APK 19.32.0?

Lo anterior hace que, al ir a portales electrónicos externos a los canales oficiales de descarga se corra el riesgo de descargar malwares, lo que podría afectar severamente el desempeño del teléfono celular infectado.

Sin embargo, hay algunas páginas web totalmente seguras y confiables a las que se puede recurrir en caso de querer descargar APK, como el caso de WhatsApp Plus versión 19.32.0, lo que permite disfrutar, sin riesgo de virus, el mod más popular de WhatsApp.

Nuestra recomendación para todos los internautas que están pensando en descargar la versión "plus" de la aplicación original de Meta es ir a alguna de los siguientes sitios web: AndroForever, Malavida y APKilimitado, cualquiera de ellas es totalmente segura para descarga de la aplicación modificada.

Cabe tener presente que, antes de descargar el APK versión 19.32.0 de WhatsApp Plus, primeramente, se deberá desinstalar la app de WhatsApp, ya que de no hacerlo el mod no podrá ser instalado, ello pues el dispositivo móvil detectará que esta ya está instalada y no permitirá su instalación. Para ello, lo mejor es hacerlo de forma directa de la tienda virtual, pues de no hacerlo se corre el riesgo de que un archivo de la plataforma original quede en el celular.

Leer más: Advierten a usuarios de WhatsApp sobre peligrosa estafa que "roba datos" a miles de usuarios

Aunado a ello, se debe ser consciente de que Meta se ha dedicado a suspender permanentemente las cuentas que hacen uso de WhatsApp Plus, por lo que de ser el caso la persona amonestada ya no podrá usar ese número de teléfono para WhatsApp.