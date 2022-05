WhatsApp Plus: tres páginas confiables para descargar el nuevo APK 22.00.0

En días recientes, WhatsApp Plus, el APK más popular de la app original de Meta, habilitó su versión 20.00.0, por lo que muchos internautas se preguntan cuáles son las páginas que aseguran una descarga segura del mod.

En los últimos tiempos, las aplicaciones electrónicas modificadas han comenzado a desplazar a las plataformas virtuales originales, ello puesto que sus múltiples funciones extras hacen que el usarlas sea una mejor experiencia.

En este contexto es donde se enmarcan las millones de descargas de WhatsApp Plus, mod desarrollado por Rafalense en 2012, es decir, cuenta con una antigüedad de una década, lo que le ha valido para, a lo largo de los años, mejorar las herramientas.

No obstante, pese a sus diversas funciones extras, no se debe perder de vista que la versión "plus" de WhatsApp no es más que un APK de la original, razón por la cual esta no puede ser descargada de las tiendas electrónicas habituales.

Lo anterior obliga a los internautas que quieren tener WhatsApp Plus en sus smartphone a recurrir a portales web que ofertan la descargar del mod sin costo alguno. Sin embargo, no es para nada un secreto que algunos de estos sitios traen consigo virus, por lo que al bajar el APK de WhatsApp Plus también se estaría descargando al dispositivo móvil malwares que dañarían el desempeño del celular.

Con todo, está comprobado que algunas páginas, como las siguientes, son libres de virus, por lo que la descarga de la app modificada es 100% segura sin temor a que se bajen los temibles virus electrónicos.

Las páginas que recomendamos para una descarga segura de la versión 20.00.0 de WhatsApp Plus son Instalar App, iDescargar, Actualizar App y el Grupo Informático, sitios web que además de la aplicación ofrecen información importante sobre el mod.

Con todo, se debe tener presente que aunque se haga una descarga completamente segura de WhatsApp Plus siempre lo más recomendable será no tenerla instalada en tu smartphone, ya que, como lo mencionamos desde el principio, se trata de una app no oficial y, por tanto, no autorizada por la empresa propietaria de la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp.