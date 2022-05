WhatsApp Plus: tres páginas confiables para descargar sin virus el APK 20.20.0

WhatsApp Plus sigue aumentado su popularidad y por ello las desarrolladoras de esta APK han liberado recientemente su más nueva actualización, la versión 20.00.00, la cual trae consigo muchas novedades que sin duda te encantaran.

Es indudable en la expansión que ha tendió esta aplicación durante los últimos años, sin embargo, al no ser una aplicación oficial, los usuarios siguen enfrentando la misma situación al no encontrar WhatsApp Plus en tiendas de aplicaciones como Google Play Store y MacStore.

Por esta razón hemos traído pata ti una lista de sitios confiables en donde podrás descargar de forma segura y sin virus la versión 20.00.00 de esta APK no oficial de Meta.

Algunas de las páginas que te recomendamos para descargar esta aplicación de mensajería instantánea son; iDescargar, Grupo Informático, Instalar APP. Ya que en estos sitios podrás descargar de forma directa el archivo instalador en tu dispositivo móvil.

Las mejores aplicaciones antivirus para tu celular

El uso de antivirus se ha convertido en una práctica casi obligada, no solo para usuarios de computadoras, sino también para dispositivos móviles como celulares y aquellos que funcionan con sistema Android.

Cabe señalar que el instalar un antivirus en tu dispositivo móvil no siempre es necesario ya que muchos de los dispositivos de nueva generación cuentan con un optimizador que constantemente analiza el teléfono para descubrir y eliminar cualquier amanezca de virus.

Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario tener una app adicional ya que la batalla de los piratas informáticos continúa lo que sugiere que en algún momento dispositivos móviles también pueden ser susceptibles a infiltración

Antivirus gratis para tu celular

AVG Antivirus

Avast Antivirus

Defenser Antivirus por Bitdefender

TAPI Security Labs (Antivirus)

ESET Mobile Security & Antivirus

Malwarebytes Mobile Security