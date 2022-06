WhatsApp Plus: tres páginas confiables para descargar sin virus el APK 20.50.0

Hace menos de una semana WhatsApp Plus puso a disposición de sus usuarios su versión 20.50.0, es por ello que en esta nota te diremos tres páginas confiables desde donde puedes descargar el APK sin preocuparte por los virus.

Si bien en los últimos tiempos la popularidad de las apps modificadas ha aumentado de forma exponencial, eso no significa que las desventajas que estas tienen desaparezcan por arte de magia. De hecho, son estas las que muchas veces desaniman a descargarlas.

Uno de los mayores "contras" que tienen los mods, y por tanto, WhatsApp Plus es que al no ser aplicaciones electrónicas originales las probabilidades de que, al bajar estas, termines por descargar también malwares son muchas.

Lo cierto es que nadie quisiera introducir en sus smartphone virus que dañen el desempeño de su dispositivo móvil, por lo que cuando de descargan APK lo mejor es buscar páginas webs confiables.

Páginas seguras para descargar WhatsApp Plus versión 20.50.0

Como se mencionó anteriormente, si bien es cierto que se corre un gran riesgo al descargar mods a los celulares, las ventajas que estos traen consigo por arriba de las plataformas virtuales originales pueden ser muy atrayentes.

Si quieres descargare WhatsApp Plus versión 20.50.0 en tu smartphone nosotros te recomendamos hacerlo desde los siguientes sitios web: Grupo Informático, iDescargar e Instalar APP. Cualquiera de las anteriores opciones resulta una alternativa segura libre de malwares para que puedas disfrutar de la versión "pirata" de WhatsApp sin el temor a bajar algo más a tu dispositivo.

Ahora bien, el hecho de que uses sitios webs seguros no implica que el instalar y usar WhatsApp Plus deje de ser riesgoso para ti, para tu cuenta y para tu celular. Debes recordar, en todo momento, que se trata de una aplicación no original y, por tanto, no autorizada por Meta.

Meta ha anunciado la suspensión permanente de las cuentas que hagan uso de WhatsApp o apps similares al señalar que estas pueden usar la información que proporcionan los usuarios para otros fines ajenos a la función que otorgan a los internautas, por lo que la privacidad de los datos personales podría estar en riesgo.