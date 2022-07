WhatsApp Plus: tres páginas para descargar e instalar sin problemas el APK 21.10.0

El último APK de WhatsApp Plus disponible para descarga es la versión 21.10.0, es por ello que aquí te diremos tres páginas web confiables para que descargues el mod sin ningún problema y sin preocuparte de los molestos y dañinos virus.

Una de las más grandes desventajas de la app modificada de Meta es el hecho de que, al ser un mod, no sea posible bajarla desde las tiendas virtuales oficiales de los sistemas operativos de los smartphone.

No obstante, no por ello los usuarios que quieran gozar de los beneficios del APK versión 21.10.0 se tienen que quedar con las ganas o arriesgarse a bajar malwares a sus dispositivos móviles.

Afortunadamente hay portales web seguros de donde se puede descargar el mod más reciente de WhatsApp Plus con la completa garantía de que el teléfono celular no será invadido por los virus.,

Nuestra recomendación es que hagas la descarga de la versión 21.10.0 de WhatsApp "pirata" desde Mala Vida, APKilimitado o Grupo Informático, cualquiera de estas tres opciones son 100% seguras si de descargas sin malwares se trata.

Ahora bien, antes de que bajes la versión 21.10.0 de WhatsApp Plus, primero debes asegurarte de no dejar rastro alguno de la app original de Meta en su smartphone, por lo que para ello lo mejor será que vayas directamente a la tienda electrónica de tu sistema operativo, busques WhatsApp y lo desinstales, ya que de ese modo estarás completamente seguro de que no quede ningún archivo que impida que se ejecute de forma correcta el mod.

Una vez que te hayas desinstalado WhatsApp de forma correcta, ahora sí procederás a hacer la descarga del APK versión 21.10.0 y dejarás que tu celular instale el mod, para después entrar a la app y dar los pasos que seguiste cuando diste de alta tu cuenta en la aplicación de Meta por primera vez.

Con todo recuerda que nuestra mayor recomendación será que no tengas bajadas este tipo de plataformas en tus dispositivos móviles, puesto que al ser mod involucran una serie de peligros para tu información y datos personales.