WhatsApp Plus: tres páginas seguras para descargar en Android el APK versión 19.30.0

Una de las mayores desventajas de los APK es que tienen que ser descargados desde sitios web externos a los oficiales. Tal es el caso de WhatsApp Plus, es por ello que aquí te diremos algunas páginas seguras para hacerlo en Android.

Como pasa con casi todo, la versión "plus" de WhatsApp tiene ciertas desventajas que podrían persuadir al internauta a no descargarla e instalarla en su smartphone, si es que no quiere dañarlo.

Uno de los mayores riesgos, como es sabido, es la alta probabilidad de descargar virus cuando se descargan los mod de las aplicaciones electrónicas oficiales, ya que muchos portales web engañan a los internautas.



Es por ello que se debe tener mucho cuidado a la hora de elegir el sitio web de donde se descargaran los APK. En el caso especifico de WhatsApp Plus versión 19.30.0, nuestra recomendación, para una descarga segura, son las páginas AndroForever, Malavida y APKilimitado, las cuales ofrecen la plataforma de mensajería instantánea modificada libre de malwares.

Antes de que descargues e instales la versión 19.30.0 de WhatsApp Plus, como pasó con las anteriores actualizaciones, si es que tienes instalada la app original de Meta, deberás desinstalarla, puesto que no se podrá ejecutar el mod si está se encuentra en el dispositivo móvil.

Para ello, y para evitar la fatiga, lo mejor es ir directamente a la tienda virtual de aplicaciones del sistema operativo (Play Store de Google, App Store), buscar la plataforma de mensajería instantánea, y seleccionar la opción de desinstalar.

Tras ello, se descargará WhatsApp Plus, se instalará la aplicación y se tendrá que seguir los mismos pasos que se siguen cuando se da de alta una cuenta usando el número del teléfono celular donde está descargada la app.

La nueva versión 19.30.0 de WhatsApp Plus, como las versiones 19.10.0 y 19.20.0, no viene con grandes novedades en cuanto a funciones se trata. Lo único sobresaliente es la nueva sección de preguntas rápidas (FAQ), que es bastante mejor que la de la aplicación oficial, así como los añadidos a los ajustes de la pantalla de las conversaciones, lo que hace que se tenga una mayor personalización de la misma.