WhatsApp Plus y su "tóxica" función que permite modificar la última conexión

¿Cuántas relaciones sentimentales han terminado por la hora de la última conexión en WhatsApp? Más de las que imaginas. Lo cierto es que no pocas veces este tema es el centro de las discusiones de una pareja, por eso es un alivio tener la oportunidad de manipular la hora de la última conexión, ¿cómo? Usando WhatsApp Plus.

A pesar de que WhatsApp Plus no es una app autorizada por la Play Store, lo cierto es que sus múltiples ventajas han hecho que millones de personas decidan descargar esta versión en lugar que la app de WhatsApp.

Probablemente, esta sea la mejor opción para las relaciones "tóxicas", ¿por qué? Ello debido a que, además de las estéticas funciones que ofrece frente a la original, cuenta con algunas que facilitan evitarse los dramas tóxicos, por ejemplo, por la última conexión.

Leer más: ¿Cómo ver gratis canales de TV en Android?

WhatsApp Plus brinda la opción de modificar la hora de la última conexión y también permite al usuario quitar su "en línea", ahorrándose las reclamaciones de la tóxica o el tóxico, quienes no tendrán evidencia para poder reclamar.

Aunado a ello, otra de las funciones "tóxicas" que ofrece esta versión de WhatsApp es la opción de que las palomitas azules no aparezcan a pesar de haber leído el mensaje, haciendo que el check azul aparezca una vez que el destinatario respondió el texto.

Y por sí fuera poco. Definitivamente, la función más tóxica de WhatsApp Plus es la posibilidad de colocarle una contraseña a determinados contactos, lo que sirve para ocultar los chats con estos, lo que permite que cuando una persona revise tu celular, no encuentre las conversaciones que no quieres que hallen.

Por estas tres funciones especificas, WhatsApp Plus es considerada como la app más tóxica, puesto que dispone de funciones que facilitan las infidelidades, y, por esa misma razón, muchos la prefieren más allá de las ventajas que ofrece en cuanto a disponibilidad de emoticones o memoria de archivos.

Leer más: ¿Qué es la 'cabaña misteriosa' que China halló en la Luna y paralizó al mundo?

o obstante, se debe tener en cuenta que al usar estar app "pirata" el internauta se está arriesgando a que su cuenta sea bloqueada por la aplicación de Meta, pues su uso está prohibido por WhatsApp.