WhatsApp: ¿Qué hacer si enviaste a tu contacto una reacción equivocada?

En días recientes, la app de WhatsApp liberó en algunas cuentas las tan esperadas reacciones a los mensajes dentro de los chats, al estilo de Messenger, pero ¿Qué hacer si sin quererlo respondiste con una reacción equivocada?

Desde hace meses comenzó a circular el rumor de que la plataforma de mensajería instantánea de Meta pondría a disposición de sus miles de millones de usuarios reacciones a mensajes enviados dentro de una conversación, como desde hace mucho sucede en Messenger y en Facebook.

Una de las funciones de esta nueva herramienta, la cual no ha llegado aún a todas las cuentas, es el que se pueda reaccionar a un mensaje que, a lo mejor, no valga la pena responder con texto.

No obstante, ello no significa que se debe dejar el mensaje sin ningún tipo de reacción, por lo que las reacciones con emojis llegan en un muy buen momento para auxiliar a los internautas en este tipo de situaciones.

Para reaccionar a un mensaje usando emojis únicamente debes mantener aplastado el mensaje y te saldrán las diferentes opciones disponibles para reaccionar al texto, imagen o audio que tu contacto te haya mandado: "me gusta", "me encanta", "me divierte", "me sorprende", "me entristece", y el emoticón con las dos manos juntas.

Ahora bien, ¿qué sucede en caso de que por error o por distracción hayas mandado la reacción equivocada? Nada más sencillo que volver a pulsar el mensaje al que reaccionaste con el emoji y pulsar el emoticón que seleccionaste y listo, se habrá eliminado tu reacción.

WhatsApp prepara Comunidades

Próximamente la app de WhatsApp pondrá en funcionamiento Comunidades, una nueva función que funcionará como organizador de los grupos de la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo.

La empresa Meta ha dejado claro que esta nueva herramienta no pretende sustituir la función que en el presente desempeñan los grupos de WhatsApp, sino más bien esta se nutrirá de ellos.

Portales especializados en la app, han adelantado que Comunidades dotará de mayor poder a los administradores, ya que estos podrán eliminar mensajes que consideran inapropiados para la dinámica de los usuarios que integren la herramienta.