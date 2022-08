WhatsApp: Truco para saber si otra persona tiene acceso a tu cuenta

WhatsApp sin duda alguna es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más importantes en todo el mundo y aunque sus niveles de seguridad son muy altos, todavía existen personas que buscan vulnerar las cuentas para poder espiar conversaciones.

Si bien este tipo de sucesos es muy extraño que ocurra en usuarios comunes, lo cierto es que hay momentos en los que nuestra cuenta de WhatsApp se puede ver vulnerada.

Por lo anterior, a continuación, te mostraremos cómo es que una persona puede tener acceso a tus conversaciones sin que tú de percates de ello.

Esta situación surge desde que se popularizó el uso de WhatsApp Web, la extensión para ordenador que la mayoría de las personas utilizan en escuela, centros de trabajo, ciber, o quipos de cómputo de algún familiar.

Ya que con frecuencia usuarios suelen olvidar cerrar sesión en los ordenadores, permitiendo que cualquier persona que tenga acceso a dicho equipo pueda acceder a conversaciones de WhatsApp.

Este tipo de espionaje lo puedes identificar si al ver tu WhatsApp notas que conversaciones son leídas sin que tu hayas accedido al mensaje. Para evitar este tipo de situaciones es importante que cada que uses WhatsApp Web en un equipo que no sea de uso personal cierres sesión.

Incluso si has abierto WhatsApp Web en alguna computadora que no es tuya, puedes verificar que la sesión no siga abierta en la opción de "DISPOSITIVOS VINCULADOS" del menú de Ajustes.