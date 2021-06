¿WhatsApp borrará mi cuenta si no acepto sus nuevas políticas de privacidad?

Estados Unidos.- Tal vez has notado que al abrir la aplicación de WhatsApp te pide que aceptes sus nueva actualización, muchos han decidido no hacerlo ya que se teme que sea robo de información personal, por lo que la empresa "amenazó" con cancelar las cuentas de esas personas que declinen en aceptar sus nuevas políticas, pero al parecer han decidido no hacerlo.

En las últimas horas WhatsApp ha cambiado su discurso y ha dicho que nadie perderá la funcionalidad de su cuenta, incluso si no acepta su nueva política de privacidad, dando así marcha atrás a lo que venía sosteniendo.

"A nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionalidad de WhatsApp el 15 de mayo a causa de esta actualización", indicó la aplicación de mensajería en una entrada en su centro digital de ayuda para usuarios.

En los últimos días al abrir la aplicación nos pone inmediatamente que aceptemos sus nuevas políticas de privacidad, por lo que WhatsApp anunció que no enviará recordatorios "persistentes" a los usuarios que rechacen o ignoren los nuevos términos.

¿Si no acepto las nuevas políticas de privacidad mi cuenta de WhatsApp será cerrada?

Anteriormente WhatsApp había dicho que los usuarios que no aceptaran las nuevas condiciones irían recibiendo recordatorios "persistentes" y progresivamente perderían algunas funcionalidades de la aplicación, como la capacidad de acceder a las listas de chats para conversar.

También querían impedir que sus usuarios recibieran llamadas y notificaciones si al paso de varias semanas seguían sin actualizar su cuenta, lo que significaría tenerla bloqueada.

Ahora WhatsApp cambió de decisión y dijo "no tener planes de que esos recordatorios sean persistentes o de limitar la funcionalidad de la aplicación".

Hace unos meses WhatsApp anunció nuevos cambios en sus políticas de privacidad causando muchas dudas y desinformación, en ese momento personas de todo el mundo se negaron a aceptar dichos cambios, ante eso la empresa amenazó con cerrar cuentas, por lo que muchos usuarios decidieron cambiarse a Telegram.

Al ver que muchas personas decidieron cambiarse con su rival decidieron posponer los cambios y avisaron de que ninguna cuenta sería cerrada, sin embargo en el último mes volvió a pasar lo mismo pero los usuarios de WhatsApp volvieron a negar las nuevas políticas.

Facebook y su popular filial de mensajería han intentado desmentir varias veces que con las nuevas normas vayan a acceder a contenido de mensajes o llamadas, así como a listas de contactos o grupos y a la geolocalización compartida.