WhatsApp: cómo evitar que una persona le escriba sin bloquearla

Pero es importante señalar que literalmente el contacto no podrá dejarte de escribir, pero llegará a un punto en que ya no te mandará mensaje al no ver respuesta sin necesidad de bloquearlo.

De esta forma ya no te aparecerán notificaciones cuando te mande un mensaje. Ahora el siguiente paso será "Archivar" la conversación, de esta manera aunque la persona te escriba, ya no verás sus notificaciones y la conversación quedará hasta abajo de los chats.

Pero no te preocupes, no necesitas de una aplicación extra para poder lograr que un contacto te deje de hablar por WhatsApp .

Es probable que ya no tengas ganas de recibir o leer los mensajes de algunos de tus contactos de WhatsApp , pero no quieres bloquear a esa persona porque es un compañero del trabajo, de la escuela o un familiar.

