¿WhatsApp lento? Borrar el caché y otras soluciones que pueden ayudarte

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es uno de los medios de comunicación más utilizados en móviles de todo el mundo, muy por encima que competidores directos como Messenger o Facebook; algunos dicen que por su fácil funcionamiento, otros que se debe a que fue pionera en el rubro.

Sin embargo, ¿a qué usuario no le ha pasado alguna vez que la app carga muy lento, no carga o se traba? Hecho que no todos pueden superar por la falta de conocimiento al respecto, o por falta de recursos para acudir con un experto en la temática.

Los teléfonos móviles son prácticamente una extensión de cada uno de nosotros, no sabríamos qué hacer si pasamos un día sin él; muchos lo usan solo para comunicarse y por ocio, pero para otros es una herramienta fundamental para ganar el pan de cada día.

A continuación te daremos unos tips que ayudarán a resolver ese problema en muchos de los casos.

Caché

Uno de ellos es borrar el caché de WhatsApp, un almacenamiento en el que la aplicación guarda archivos temporales para que pueda ejecutarse de manera más rápida, pero aunque parezca contradictorio su acumulación también lleva a ocupar gran parte de la memoria, sobre todo en dispositivos de gama media y baja.

Borrarlo no significa que eliminarás fotos, videos, audios ni datos de usuarios. solo archivos que como ya fue mencionado, son creados automáticamente por la aplicación para ejecutar ciertos procesos técnicos que ya forman parte de otro tema.

Cómo borrar el caché:

Ve a Configuraciones o Ajustes de tu teléfono

Ingresa a Almacenamiento (en algunos teléfonos te puedes saltar este paso)

Busca Aplicaciones y luego selecciona Whatsapp

Ahora presiona el botón de Borrar memoria caché

El sistema te indica cuántos se va liberar de memoria, el cual se borrará de inmediato

Cabe destacar que según el dispositivo android que tengas, las opciones serán ligeramente distintas.

Foto: Captura

Eliminar archivos poco útiles

En celulares con baja capacidad de almacenamiento es prioritario revisar de forma constante los archivos innecesarios, ya sean imágenes, videos, texto y de cualquier otro tipo. Para ellos existe la opción de hacer de forma manual y mediante la descarga de aplicaciones dedicadas a ello.

La ruta para realizarlo de forma manuel es: Ajustes y posteriormente buscar la opción de almanenamiento, en donde seleccionarás y borrarás todo aquello que consideres innecesario.

La otra opción es descargar una app móvil como las siguientes: Files de Google, Andro Shredder y Shredder, aunque hay multitud de opciones más según tus necesidades.

Eliminar aplicaciones sin uso

Otra forma eficiente de incrementar el rendimiento del celular, no solo de WhatsApp es eliminar aplicaciones que no suelan ser usadas con frecuencia, aunque los portadores de móviles sin mucho espacio resentirán esta opción.