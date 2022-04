¡WhatsApp se actualiza! Conoce las nuevas funciones que tendrá disponibles

CDMX.- Sin lugar a dudas, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más importantes del metaverso, pues son millones de personas las que se comunican por este medio, ya sea por mensaje, foto, videos, notas de voz, videollamadas, etcétera.

Entre las ventajas de esta aplicación destacan las constantes actualizaciones que le permiten añadir mejoras, como nuevas funciones y herramientas que optimizan la plataforma. Sigue leyendo para conocer las novedades que tendrá WhatsApp para sus usuarios.

Nuevas funciones de WhatsApp

Comunidades

Esta novedosa herramienta permitirá mejorar la comunicación entre los usuarios, tiene un estilo diferente a los ya conocidos grupos. En las comunidades, habrá administradores que supervise la comunicación global para mantener la organización.

Quienes integran una comunidad podrán crear y gestionar sus propios grupos internos con los que podrá subdividir las distintas tareas. Algunas de las características que tendrán las comunidades son:

Los chats estarán cifrados de extremo a extremo.

El número de teléfono estará oculto para los miembros de la comunidad, sólo los administradores podrán verlo.

Las comunidades son privadas: WhatsApp no permitirá buscarlas ni localizarlas, solos e podrá tener acceso por medio de una invitación.

Sólo los administradores podrán enviar mensajes de difusión a toda la comunidad.

Cada comunidad tendrá una lista de grupos a los que se podrá acceder. Los administradores pueden añadir y mover grupos, también eliminarlos.

Los usuarios podrán decidir si quieren que se les añada a las comunidades, igual que ocurre actualmente con los grupos.

Los administradores podrán reportar los abusos y el uso no autorizado de las comunidades a WhatsApp. La empresa puede expulsar a los participantes, cerrar grupos e, incluso, comunidades.

Reacciones de WhatsApp

Tras meses de pruebas, al fin estarán disponibles las reacciones en los chats, parecidas a las de Facebook. Se mostrarán cuando un usuario haga click prolongado en un mensaje para seleccionarlo, al igual que en Facebook Messenger.

Los emojis que estarán disponibles son Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y el emoji de rezar, serán diferentes a los de Facebook porque tendrán animación.

Envió de archivos hasta 2 GB

Ahora, WhatsApp permitirá hasta 2 GB de archivos adjuntos a todos los usuarios. Otra de las novedades es que la plataforma de mensajería elevará el número de participantes en las llamadas de voz.