WhatsApp: truco infalible para ver de nuevo las fotos que desaparecen sin screenshot

Los mensajes temporales y autodestructivos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios de WhatsApp ya que si no se toma la debida acción como guardar la foto con una captura de pantalla (sceenshot), ya no habrá una segunda vez para volver a ver la foto o video que has recibido.

Aunque la captura de pantalla es una solución rápida a esta problemática, hay otras soluciones no oficiales que ayudarán, pues vasta con descargar una aplicación para dejar de tomar capturas de pantalla a los archivos auto destruibles.

La opción de la que hablamos, es WhatsApp Plus que recientemente sacó la versión 21.00.0 que llegó recargada de novedades, entre ellas la opción de conservar los archivos y mensajes temporales.

Cómo descargar WhatsApp Plus versión 21.00.0

Una de las preguntas más frecuentes de los internautas es el cómo y dónde descargar la versión Plus de esta aplicación de mensajería instantánea.

Cabe recordar que debido a la APK versión 21.00.0 no es una aplicación original, esta no se encuentra disponible en tiendas de aplicaciones como la Play Store de Google. Por lo cual para entrarla deberás recurrir a diversos sitios web donde esta aplicación se encuentra y a continuación te mostraremos.

Si eres uno de los interesados en adquirir WhatsApp Plus esta APK la puedes encontrar en las plataformas de APKilimitado, Grupo Informático y Mala Vida, pues estas tres páginas son consideradas 100% seguras por miles de internautas.