WhatsApp:¿Cómo saber si han leído tu mensaje aunque tenga desactivada la confirmación de lectura?

El bloqueo de confirmación de lectura de WhatsApp se ha convertido en una verdadera pesadilla para aquellas personas que buscan siempre una respuesta inmediata. Sin embargo, hay formas en las que se puede conocer si un mensaje de ha sido leído aunque no tenga las conocidas palomitas azules.

Estos trucos han surgido a raíz de la creciente popularidad de WhatsApp que se ha consolidado como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más importantes y usadas a nivel mundial.

De acuerdo con diversos sitios tecnológicos, existe un truco para conocer si a quien has enviado un mensaje ya lo leyó, aunque tenga desactivada la confinación de lectura.

Este método se puede aplicar tanto para teléfonos Android como iOS pues el único requisito es que a quien has enviado el mensaje no tenga aplicaciones como WhatsApp Plus.

En conversaciones realizadas en grupos de WhatsApp este truco es más sencillo de aplicar debido a que la confirmación de lectura puede ser consultada al presionar sobre el mensaje que hayas enviado.

Al hacer lo indicado, en la parte superior de tu pantalla aparecerá un ícono con tres puntos mediante el cual podrás acceder a información de mensaje.

En este apartado podrás consultar tanto las personas que han recibido tu mensaje, así como a aquellas que ya lo hayan leído incluso si estos usuarios tienen deshabilitada la confirmación de lectura.

Si bien este truco en conversaciones individuales no funciona, hay métodos que te ayudaran a saber si han leído tu mensaje. Lo único que necitas hacer para confirmar la lectura es enviar un audio, ya que de este modo podrás consultar si esa persona lo ha escuchado, aun cuando tengan desactivada la confirmación de lectura.