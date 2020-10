World of Warcraft y el servicio de "WOW Boost" que permite saltarte partes aburridas

Wolrd of Warcraft es uno de lo los juegos de rol multijugador en línea más populares que se juega de forma masiva de la empresa Blizzard Entertainment, pero ¿Qué es el WOW Boost?

El juego de Wolrd of Warcraft o mejor conocido como "WOW", es un juego que se lanzó originalmente en Norteamérica en el año de 2004, el cual ha tenido un impresionante éxito hasta la fecha, ya que ahora es jugado en todas las partes del mundo.

Al ser un MMORPG (Videojuego de rol multijugador masivo en línea), World of Warcraft requiere que los jugadores paguen una suscripción para comprar equipos, items y la moneda dentro del juego.

World of Warcraft es el cuarto juego más vendido, en el año de 2008, el número total de jugadores en todo el mundo llegaron a pagar más de 12 millones de dólares, lo que le ha otorgado un puesto en el Libro de Récords Guinness y para el 2017, le juego ha obtenido más de 10 mil millones de dólares en guanacias, lo que lo ha convertido en una de las franquicias de videojuegos de mayor recaudación.

¿Qué es el WOW Boost?

El WOW Boost o el WOW Bosting es un sistema que te permite saltarte algunas de las actividades aburridas del juego y hacer que tu personaje llegue al contenido del juego final mucho más rápido.

Si tienes un tiempo de juego limitado o estas ocupado con tu trabajo o la escuela en la vida real, esto definitivamente te ayudaría comprar el WOW Boost.

World of Warcraft es un juego enorme y no todos los jugadores pueden terminar sus desafíos, particularmente algunos jugadores principiantes, aún así una gran parte de jugadores siempre está observando los enfoques para subir de nivel rápidamente para obtener más contenido de World of Warcraft y ahorrar mucho tiempo, por lo que existe el servicio de WOW Boosting.

El servicio de WOW Boosting está disponible en diferentes sitios webs, con el propósito de ayudar a los personajes a participar en misiones e historias nunca antes vistas para que puedan disfrutar del juego real.

El Boost-Hive tiene un equipo de expertos con jugadores altamente calificados en World of Warcraft en servidores de Estados Unidos y Europa, los cuales completan con éxito miles de pedidos de contenido de PvP y de PvE.