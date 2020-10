Xbox Game Pass: estos son los ocho nuevos juegos que llegaran en octubre

Una vez más Xbox consiente a sus usuarios con las sorpresas de Xbox Game Pass, el cual agregará nuevos juegos para este mes de octubre, los cuales podrás disfrutar en Xbox One, Pc y por si fuera poco uno a los dispositivos Android, pues recordemos que recientemente se integró en el modelo Ultime el servicio de juego en la nube, xCloud.

Xbox Game Pass es un servicio que permitirá a los usuarios disfrutar de gran cantidad de juegos por una costo mensual, algo así como el "Netflix de los videojuegos". El usuario podrá acceder a un variado catálogo mientras este pagando.

El día de hoy la compañía anunció por medio de su pagina web oficial, los ocho nuevos juegos que se incorporarán al catálogo de Xbox Game Pass, los cuales de podrán disfrutar libremente lo que resta del periodo, ideales para estos largos días de confinamiento.

Nuevos juegos de Xbox Game Pass de octubre

1.- ScourgeBringer (Xbox One) ID@Xbox – 21 de octubre

2.- Heave Ho (PC) ID@Xbox – 15 de octubre

3.- Katana Zero (Android, Xbox One y PC) ID@Xbox – 15 de octubre

4.- Age of Empires III: Definitive Edition (PC) – 15 de octubre

5.-Tales of Vesperia: Definitive Edition (Xbox One y PC) – 15 de octubre

6.- Cricket 19 (Xbox One) – 22 de octubre

7.- The Swords of Ditto: Mormo's Curse (PC) – 15 de octubre

Nuevas sorpresas y malas noticas

Como es de costumbre cada mes, los ocho nuevos juegos no serán lo único que Xbox tiene para los usuarios, pues también hay buenas noticias para los amantes de Grounded, ya que debido a las próximos celebraciones se podrá disfrutar de una terrorífica actualización, es decir el juego tomará un aspecto inspirado en Hallowen. Asimismo, se agregarán eventos temáticos de terror en Doom Eternal, Overcooked! 2 y Destiny 2. Por si eso no fuera suficiente, también se esperan actualizaciones para juegos como State of Decay 2 y Black Desert.

Desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas, como todos sabemos al igual que se agregan juegos al catálogo otros deben ser retirados. Los juegos que abandonan Xbox Game Pass el próximo 15 de octubre serán, Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected y State Of mind.

Cabe señalar que el retiro de juego se llevará a cabo en dos tantas, la segunda ocurrirá el 31 de octubre y los juegos que dejan el catálogo serán, After Party, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma,The Lord of the Rings y The Red Strings Club.