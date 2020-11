Xbox: Juegos exclusivos más populares de la consola de Microsoft

Desde hace décadas, con los primeros juegos de video, surgiron millones de personas que rápidamente se hicieron aficionados a este "mundillo", comprando siempre la última novedad en el mercado y manteniéndose al tanto de lo que se aproxima; actualmente las posibilidades son muy variadas, con distintos tipos de consolas que luchan día con día por ganar jugdores a la competencia, tal es el caso de Xbox.

La empresa de Microsoft Corporation ha tomado diversas medidas para sobresalir ante sus principales rivales, Play Station y Nintendo, como lo son el desarrollo y producción de juegos exclusivos, es decir, que solo pueden ser jugados por usuarios de Xbox.

A continuación Debate trea para ti una recopilación de los juegos exclusivos de la compañía más populares. Si prefieres la consola de Microsoft, te servirá de guía para tu siguiente compra, y si no lo eres tal vez te plantees adquirir una.

Antes que nada, es importante mencionar que existen tipos de Xbox, pero nos centraremos en tres: Xbox, Xbox 360 y Xbox One.

Halo

Tal vez el más popular de la empresa de entretenimiento, ¿quién no ha jugado o visto jugar una partida de Halo?. Quienes tienen Xbox One pueden disfrutar del Halo 5: Guardians. La historia lleva a encarnar a dos equipos de Spartans; por el Equipo Azul, liderado por el Jefe Maestro y acompañado por varios personajes clásicos de la saga; y el Equipo Osiris, liderado por el Spartan Locke y acompañado por tres soldados también conocidos, cuya mayor novedad visual es que Buck está interpretado por el actor protagonista de la serie Castle.

Rare Replay

Se trata de uno de los desarrolladores de juegos más prolíficos del Reino Unido y no ha pasado de lanzar al mercado juegos extravagantes, entretenidos y únicos durante décadas. Algunos de sus mejores títulos se agruparon en Rare Replay, una compilación de títulos que comienza desde principios de los 80 hasta la Xbox 360.

State of Decay2

Lo más peligroso en un apocalipsis de zombies no siempre son los zombies, sino la disminución de la comida, enfermedades o luchas internas. En State of Decay 2 debes transformar a un grupo de supervivientes inexpertos en una comunidad estable capaz de sostenerse y defenderse contra ataques de zombies, mientras te aventuras en las áreas circundantes, en gran parte invadidas, en busca de información sobre una cura para la plaga. El juego es parte acción y parte de estrategia, y los niveles de suministro de tu grupo son casi siempre tu principal preocupación, pero disminuyen a un ritmo lo suficientemente lento como para evitar que State of Decay 2 sea excesivamente estresante.

Halo: The Master Chief Collection

Una remasterización de los videojuegos de disparos en primera persona de la saga Halo para la consola Xbox One, incluye mejoras visuales, incluida una revisión completa de Halo 2. Todos los mapas multijugador de los juegos también están disponibles.

Tell Me Why

Es Un drama interactivo de tres episodios publicado por Xbox Game Studios, que nos lleva a vivir en los zapatos de Tyler y Alyson, dos hermanos que vuelven al pequeño pueblo de Alaska donde se criaron para dejar atrás el pasado, cuando su madre intentó asesinar a uno de ellos.

Ahora deben arreglar y vender la casa en la que pasaron la niñez para dejar atrás un capítulo de sus vidas, pero el pasado puede no ser tal y como lo recuerdan, lo que crea una trama policiaca en la que los gemelos Ronan deben desentrañar lo que ocurrió.

Forza Horizon 4

Un título imprescindible para los fanáticos de los arcades de conducción, lleno de contenido novedoso, con la característica de poder personalizarlo en muchos aspectos y con una calidad gráfica envidiable. Ofrece más libertad para jugar con respecto a su edición anterior, nuevas estaciones y desafíos, así como una experiencia online con más posibilidades.

Si eres un amante de los videojuegos, dinos, ¿cuál faltó? ¿te gustaron las opcines que ofrecimos antes? Espera otra entrega de este tema más adelante.