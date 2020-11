Xbox Series X tendrá un juego en 6K por primera vez en la historia

Xbox Series X, ofrecerá por primera vez en la historia un juego en 6K, pasando por encima a los 4K que Sony tiene prometido con al nueva consola PS5.

El nuevo juego que Xbox lanzará es Ori and the Will of the Wips, secuela de Ori and the Blind Forest, el juego saldrá en pocos días, así lo confirmó la desarrolladora Moon Studios.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De hecho el director de Ori and the Will of the Wips, Thomas Mahler, aseguró el proyecto al señalar que el título "tiene un mododone el juego internamente se renderiza a una solución de 6K y se escala a 4K".

Cabe mencionar que el 6K será el futuro de la Xbox Series X y PS5, pues a que la meta en la actualidad es estandarizar los 4K.

Por otro lado, se acerca el buen fin y Xbox México tendrá descuentos en diferentes juegos, en algunos hasta un 60%, checa la página oficial.