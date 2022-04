¡Ya está disponible! Nueva función de WhatsApp permite reaccionar a mensajes

Como lo había anunciado, la app de WhatsApp ya permite a sus usuarios reaccionar a los mensajes dentro de las conversaciones usando emojis, función parecida o igual, como se quiera ver, a la que ofrece la red social de Facebook en publicaciones y comentarios, así como en Messenger.

Tras meses de pruebas en la versión Beta de la plataforma de mensajería instantánea, Meta ya puso a disposición las reacciones en los chats, las cuales se mostrarán cuando un internauta haga click prolongado en un determinado mensaje para seleccionarlo, de la misma forma.

A partir de esta nueva actualización los emojis que estarán disponibles para su uso en WhatsApp son Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y el emoji de rezar. A diferencia de los que se usan en Facebook, estos tendrán animación.

De acuerdo a lo informado por WABetaInfo, la app se encuentra desarrollando una nueva y novedosa versión de los emoticones que ya están disponibles en la plataforma de mensajería instantánea, la cual permitirá a los internautas elegir entre más emojis. Se espera que estos estén disponibles en futuras actualizaciones posteriores a la 2.22.9.4.

¿Qué significan las reacciones en WhatsApp?

Me gusta: el símbolo más popular. A través del "like" los usuarios de WhatsApp pueden expresar que están a favor de algo.

Corazón rojo: va más allá de un simple "Me gusta", puesto que se ha posicionado como una reacción de "Me encanta".

Risa con lágrimas: este emoji puede ser usado cuando alguien escribió o dijo algo gracioso en la conversación.

Sorprendido: de forma general, esta reacción se utilizar cuando alguien anuncia algo que la otra persona desconocía o lo toma por sorpresa.

Triste: suele usarse cuando algo resulta doloroso o cuando se da una noticia triste.

Oración o gracias: para algunos internautas, esta reacción significa "una plegaria", en tanto que para otros es más un "gracias". Al ser ambigua, su significado se ajusta más al contexto de la conversación que se tenga.

WhatsApp implementará Comunidades

Otra de las funciones que próximamente implementará WhatsApp será la de Comunidades, la que permitirá a los usurarios poder organizar de una mejor manera los múltiples grupos en los que estén integrados, donde habrán administradores que se encarguen de supervisar la comunicación global que se tenga en las mismas.