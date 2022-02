¡Ya hay actualización! YoWhatsApp lanza nueva APK versión 19.00.0

Pese a que normalmente las actualizaciones de la app de YoWhatsApp no llegan con tanta rapidez como las de la aplicación original de Meta, este 2022 trajo consigo la versión 19.00.00, la cual corrige algunos errores de las pasadas actualizaciones. Esta APK es una perfecta alternativa a la reconocida y famosa WhatsApp Plus.

La nueva versión de esta app "pirata" trae consigo nuevas novedades; entre ellas, se encuentra el que ya no aparezca publicidad en la plataforma de mensajería instantánea, por lo que el usuario ya no tendrá que lidiar con los molestos anuncios.

Aunado a ello, YoWhatsApp 2022 19.00.0 viene con algunas mejoras a sus anteriores versiones, además de correcciones de seguridad y a los errores que solían aparecer con anterioridad.

Leer más: WhatsApp: cómo activar las burbujas al estilo de Facebook Messenger

Como sucede con otros APK de WhatsApp, YoWhatsApp también ofrece algunas funciones extras a la de la aplicación oficial, como la posibilidad de activar el modo "no molestar" que permite desconectar a la app de las fuentes de internet.

Aunado a ello, ofrece la posibilidad de enviar y recibir archivos multimedia de hasta 700 MB, lo que sin duda resulta de gran ayuda, sobre todo cuando se trata de temas de negocios. Otra de sus cualidades es la personalización de fuente de texto.

Así también como sucede con WhatsApp Plus, YoWhatsApp ofrece el acceso a mayor privacidad, pues permite bloquear la aplicación usando ya sean un patrón, una contraseña o la huella dactilar del propietario del teléfono celular. Asimismo, da la posibilidad de ocultar archivos multimedia de la galería del dispositivo móvil.

Antes de que tomes la decisión de descargar YoWhatsApp en tu teléfono celular debes saber que, como como otros mods, para que esta APK funcione deberás desinstalar la aplicación original de WhatsApp.

Leer más: ¡Uno llegará en 2023! Detalla NASA sobre meteoritos peligrosos para la vida en la Tierra

Y justo como pasa con la versión "Plus" de la plataforma virtual, con esta app en tu celular te arriesgas a que Meta te suspenda de forma definitiva tu cuenta, por lo que si llega a pasar eso tendrás que comprar otro chip, porque el número que usas para utilizar la aplicación de mensajería instantánea será deshabilitado. Además, como se trata de una plataforma no oficial, no es muy seguro proporcionar tus datos personales.