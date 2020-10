¡Ya no será gratis!, Netflix elimina su primer mes de prueba

México.- El servicio de streaming mas popular de los últimos años ha sorprendido a miles de usuarios de diferentes partes del mundo, se trata de Netflix, que recientemente ha anunciado que su tradicional mes de prueba ha terminado en algunos países, sin embargo, para los clientes más fieles que utilizan la plataforma por un periodo mayor a los primeros 30 días, habrá otras promociones bastante interesantes.

Justamente esa es la intención de la empresa, conseguir clientes potenciales ya que gran cantidad de suscriptores no continuaban después del primer mes gratuito. Cabe señalar que esta estrategia comenzó desde al año pasados pero recientemente se anunció en Estados Unidos, al igual que otros países, si te interesa conocer si tu país aún cuenta con el servicio gratuito puedes ingresar al siguiente link y solamente seleccionar tu lugar de origen: https://help.netflix.com/es-es/node/16282/.

Las pruebas gratuitas no están disponibles, pero aun así puedes suscribirte y sacar el máximo partido a toda la oferta de Netflix. Sin contratos, sin cargos por cancelación y sin compromisos. Tienes la flexibilidad de cambiar de plan o de cancelar tu suscripción en línea en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti. Como suscriptor de Netflix, todos nuestros planes te dan acceso a nuestro catálogo completo de series y películas. ¡Elige el plan que se adapte a ti y suscríbete a Netflix!", explica Netflix en su pagina web.

Contenido gratis

Otra razón por la cual la empresa estadounidense ha decidido retirar su mes de prueba gratis podrías ser porque ofrece contenido en un portal adicional sin costo alguno, disponible en todos los lugares donde se ofrece el servicio. En la pagina los usuarios podrán acceder a películas y series como Bird Box, The Two Popes, Stranger Things, Élite, Jefe en Pañales, El Amos Es Ciego, Grace and Frankie, Así nos ven, entre otros proyectos. Es importante mencionar que si se trata de una serie, solo podrán disfrutar el primer capítulo de la primer temporada.

Una función más que Netflix ofrece de manera gratis, son la gran variedad de documentales de alta calidad que ofrece en su canal de Youtube, este contenido se puede disfrutar desde cualquier móvil u ordenador.