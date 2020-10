Estados Unidos.- Al convertirse en una de las plataformas preferidas de los usuarios, Youtube intenta mejorar día con día, es por eso está probando con un nuevo menú para compartir, el cual aparece cuando se deseas enviar el enlace de algún video a través de la aplicación como comúnmente se hace, sin embargo, ahora contarás con otras opciones para poder compartir tu contenido de otras maneras, algo que de momento no tiene muy contentos a los usuarios.

Definitivamente un cambio muy al estilo de Google Photos o Twitter, lo curioso del caso es que mientras el menú de estas apps intentan ampliar sus opciones, el de Youtube se renovó con nuevas posibilidades pero a su vez se deshizo de muchas más, no obstante, esto no quiere decir que ha dejado de ser compatible, solo que ahora tendrás que utilizar la función de "copy-link" para enviarla a otras aplicaciones. Asimismo, se sumaran alternativas como Bluetooth y Near Share.

Lo realmente interesante de esta actualización es que pareciera que las opciones aparecen al azar, ya que otras personas han informado haber visto una o dos de las aplicaciones compatibles. Cabe señalar que que esta serie de cambios no esta disponible para todos y parece que solo ocurrió en un pequeño grupo de personas.

Usuarios de Youtube no están contentos

Los recientes cambios poco entendibles de Youtube no tienen contentos a los usuarios, incluso han declarado que esto podría hacer un mal a la aplicación, es decir, ¿por qué Youtube limitaría las opciones para compartir?. Para muchos estas modificaciones resultan totalmente ilógicas pues el video que se pretende sea compartido, no podría llegar a más personas y volverse más popular, situación por la cual Youtube se beneficia.

Youtube realiza cambios en su menú de compartir y es criticado por los usuarios/ Especial

Lo peor es que no hay vuelta atrás, el limitado menú seguirá apareciendo para algunos usuarios hasta que la aplicación tome la decisión de hacer cambios. "El 'compartir cercano' es completamente inútil para mí hasta que admita compartir en Chrome en Windows", comentó un usuario.

Es importante mencionar que solo parece ser una prueba en la que sigue trabajando Youtube antes de implementarla por completo, pero por lo visto no tendrá mucho futuro a no ser que se hagan algunos ajustes.