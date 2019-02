Terminó tu amistad de años con ella que sabe todo de ti; qué hacer

Resulta que de un tiempo para acá has comenzado a alejarte de ciertas amistades que durante mucho tiempo fueron muy importantes en tu vida. No se trata que ya no se quieran, ni que te parezca que no merecen tu amistad. Más bien se trata de que los intereses son diferentes y dejaron de ser familia. Es duro y triste, pero también es normal.

Es muy fuerte cuando dejas a esa amistad que sabe todo de ti.

Quizá muchas veces te preguntaste ¿cómo o por qué cambiaron las cosas? Si esa o esas amigas y tú eran las más unidas del mundo: durante años compartieron los mismos intereses, no podía pasar un día sin que al menos se escribieran una vez al día para desearse un buen día o platicar ‘un asunto’ importante para ustedes. ¿Qué fue lo que pasó?

Pareciera que de un día para otro decidieron no ser más amigas, en que se saludaron con cierta distancia y hasta frialdad. Pero la realidad es que se trata de un proceso paulatino en el que el interés una por la otra quedó del lado: el trabajo, los intereses, quizá hasta un cambio tan radical como el matrimonio, quizá alguna se fue a vivir a otro estado o país.

Es fuertísimo cuando dejas de estar cerca de esa amiga tan importante en tu vida, que marcó una etapa en particular, quizá una de las más felices en tu vida o quizá estuvo en esos momentos súper rudos en los que necesitaste de un hombro en el cual recargarte. Y entonces pasó. Tú dejaste de buscarla y ella también a ti. Sin más.

Muchas veces de ser valiente y aceptar cuando una amistad terminó.

Las amistades son la familia que uno elige, es totalmente cierto y aunque duela, hay que aceptar los cambios de una forma natural, pues resistirse también hace daño. Quizá lo mejor sea recordar todos los momentos vividos, los mejores, para guardar siempre esos sentimientos positivos que sentías por esa persona.

Eso sí. Recuerda que si mantuviste una amistad tan fuerte, lo primero que debes tener hacia ella es lealtad. Seguro sabes muchísimas cosas de ella que nadie más y viceversa, por lo que debes guardar sus secretos y momentos bajo llave, sin exhibirla, pues eso habla del cariño que le tuviste. Si ahora ya no se aprecian tanto, aun así debes respetarla y ella a ti.