Cuanto costarán los nuevos iPhones en México

Estados Unidos.-La nueva triada de teléfonos de la compañía Apple serán asequibles en el mercado este 12 de septiembre con una gran expectativa de los devotos a esta marca.

Esto con un precio aproximado que podría rondar desde los 700 y hasta los mil dólares aproximadamente, de acuerdo con filtraciones hechas en la red.

Foto: AFP

En México los costos podrían equivaler a unos a unos 13 mil 500 y hasta 19 mil pesos, aproximadamente, estimados con base en el precio de la generación anterior de móviles como el iPhone X reciente.

Los precios de los que se llamarán iPhone Xc, Xs y Xs Plus no sorprenden a nadie, ya que van acorde a lo usual para Apple.

Foto: AFP

Fueron los mismos usuarios en las redes sociales quienes han bautizado a la nueva generación de teléfonos como los iPhone Xs y Xs Max para los modelos más premium, de 5,8 y 6,5 pulgadas de pantalla, respectivamente.

Y también como iPhone 9 para la versión más económica, de 6,1 pulgadas; sin embargo, estos no son los nombres propuestos por la compañía.

Otras versiones indican que los iPhone de mayor rango se llamarían iPhone Xs y Xs Plus, conservando la nomenclatura que llevamos viendo desde el iPhone 6 Plus para el modelo de mayores dimensiones, y el iPhone económico sería bautizado como iPhone Xc, algo que tiene sentido si se valora que el frontal adoptará el diseño sin marcos y con notch –de ahí la "X"– y vendrá en diferentes colores –de ahí la "c", tal y como ocurrió con el iPhone 5c–, según una filtración hecha en la red social Weibo, en China.