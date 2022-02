iOS: ¿Cómo descargar WhatsApp Plus si mi iPhone tiene jailbreak?

La APK de WhatsApp, WhatsApp Plus ha sabido ganarse un lugar en las plataformas de mensajería instantánea más descargadas por los internautas. Y es que las diversas funciones que ofrece no pueden pasar desapercibidas. En esta nota te diremos cómo descargar WhatsApp Plus si tu iPhone tiene jailbreak.

A diferencia de los teléfonos celulares que hacen uso del sistema operativo Android, los dispositivos iOS necesitan algunos pasos más para poder permitirte instalar WhatsApp Plus en ellos.

Si tu iPhone tiene jailbreak, tu única opción para descargar e instalar la versión "Plus" de la app de Meta es hacerlo mediante Cydia, el repositorio de aplicaciones para iPhone e iPad que no se encuentran disponibles en la tienda electrónica oficial, es decir, en la App Store. Por lo que solamente debes ir a este repositorio, buscar la aplicación y descargarla.

En tanto, si tu iPhone no tiene jailbreak lo más recomendable es que, para descargar WhatsApp Plus, primero descargues el archivo IPA, mismo que deberás instalarlo en tu dispositivo Apple usando alguna herramienta para ello, como Cydia Impactor.

Lo más aconsejable, tanto si tienes o no jailbreak, es que acudas a sitios web seguros donde puedas descargar e instalar los archivos y repositorios que te permitirán disfrutar de la versión "pirata" de WhatsApp.

La popularidad de WhatsApp Plus

¿Qué es lo que ha hecho tan famoso a WhatsApp Plus? Además de permitir a los usuarios mayor personalización de la interfaz, así como una amplia variedad de emoticones, la APK pone a disposición algunas herramientas extras que hacen más disfrutable la experiencia al usar la plataforma de mensajería instantánea.

Una de las ventajas de usar WhatsApp Plus en lugar de la app de Meta es el hecho de que la primera te da mayor privacidad frente a tus contactos, ya que te permite modificar tu hora de última conexión o activar el "en línea" 24 horas. Además, puedes elegir quién y quién no verá la última vez que te conectaste.

Aunado a ello, la versión 19.00.00 hace posible ver las veces que quieras las fotos y videos que están programados para ser vistos una sola vez.