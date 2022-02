iPhone: ¿Cómo instalar el IPA de WhatsApp Plus en sistema operativo IOS?

En los últimos tiempos, se ha popularizado entre los internautas el uso de WhatsApp Plus por las diversas ventajas que ofrece por sobre la aplicación original de Meta. No obstante, pese a que la instalación y descarga es relativamente sencilla en teléfonos celulares Android, no lo es tanto en los iPhone. En esta nota te diremos cómo instalar la versión "pirata" de WhatsApp es dispositivos iOS.

En primer lugar, como sucede con otras de las apps "piratas", no podrás descargar este versión mejora de la plataforma de mensajería instantánea, de la tienda electrónica oficial, sino que deberás ir a portales web. Sin embargo, en el caso específico de los iPhone, este paso también debe realizarse de forma distinta a los Android. Afortunadamente, ya tenemos una nota que te dice cómo descargar WhatsApp Plus en iOS.

Una vez que sabes cómo descargar la versión "Plus" de WhatsApp, te encontrarás con el obstáculo para su ejecución, ya que al tratarse de un archivo en formato ipa y anexado con la extensión .ifa, se necesita ayuda extra para poder instalarse.

Los archivos almacenados con el formato ipa y anexado con la extensión .ifa, son archivos de la aplicación iOS que se implementan con especificaciones de codificación patentados para Apple, desarrollados para el formato del archivo ejecutable de los programas desarrollados para determinados productos Apple.

Cabe mencionar que estos archivos IFA solamente se pueden ejecutar en los dispositivos Apple compatibles, existiendo muchas herramientas de comprensión y descomprensión de archivos que pueden usarse para descomprimir su contenido.

Métodos para instalar WhatsApp Plus en iOS

A continuación te diremos dos métodos que puedes utilizar para instalar la app WhatsApp Plus en tu teléfono celular Apple a fin de que puedas disfrutar de todos los beneficios de la APK.

El primer método consiste en hacer uso de, ni más ni menos, iTunes, una de las apps más populares entre los usuarios de la manzanita, ya que esta proporciona una funcionalidad para instalar de forma directa aplicaciones ipa.

Para llevarlo a cabo, primeramente conectarás tu iPhone a tu computadora e iniciarás iTunes. Tras ello, arrastrarás el archivo ipa de la app en la biblioteca de iTunes. Posteriormente, harás clic en Sincronizar y terminar, ¡Listo!

El segundo método consiste en recurrir a Diawi, herramienta que usan los desarrolladores de iOS para implementar apps de desarrollo o instalarlas directamente en el dispositivo móvil.

Para instalar WhatsApp Plus con Diawi, únicamente tendrás que, primero, abrir Diawi. como; segundo, cargar la aplicación y el perfil de aprovistamiento; tercero, enviarás el enlace a tus amigos o a ti mismo; cuarto, abrirás la liga en Safari y harás clic en instalar. Tras ello, se te mostrarán 4 opciones para instalar los archivos ipa en tu iPhone.