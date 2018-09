iOS 12 ya está disponible, esto es lo que debes saber

Si eres cliente de Apple, prepárate, porque a partir del mediodía de hoy se despliega la nueva actuación del sistema operativo móvil de Apple, iOS 12.

Novedades

Según lo informado por Apple, la actualización iOs 12 promete mayor velocidad para tareas comunes como tomar fotos. La actualización promete un aumento de velocidad al abrir la cámara en un 70%, así como el doble de rapidez al abrir una app.

Entre las nuevas funciones se encuentran la opción 'Tiempo en Pantalla', que permite medir el tiempo que se pasa navegando en el dispositivo. También, será posible tener mayor control sobre las notificaciones a través de una nueva configuración: las notificaciones podrán administrare desde la pantalla bloqueada, desactivarlas por completo o seleccionar sólo unas cuantas para su administración.

Siri también realizará sugerencias inteligentes para una interacción más sencilla con las apps.

De acuerdo con Apple, compartir y encontrar tus fotos será más fácil gracias a nuevas funciones que organizarán la galería y realizarán sugerencias para compartir fotos.

Por otra parte, podrás crear un animoji idéntico a ti, y a los 'animojis' se sumarán nuevas figuras de koala, tigre, fantasma o tiranosaurio.

Foto: Apple

¿Para qué teléfonos y iPads estará disponible la actualización?

iOS 12 estará disponible para teléfonos de los siguientes modelos: iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

En cuanto a las iPads, la actualización pueded ser descargada en los iPad Mini 2, Mini 3, Mini 4, iPad 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro de 9.7″, iPad Pro de 12,9″ (1ª generación), iPad Pro de 10.5″, iPad Pro de 12,9″ (2ª generación) y el iPad (2018).

iOS 12 est disponibe para algunos modelos de iPhone y iPad. Foto: Apple

Cómo descargarla

Para descargar iOS se debe ingresar a ‘Ajustes’, ‘General’, ahí se mostrará la opción «Actualización de software«. El proceso puede tomar algunas horas, y es normal que algunas de las funciones tarden en funcionar correctamente.



Antes de actualizar el software, es importante realizar una copia de seguridad antes de realizar la descarga.