Video: Agreden brutalmente a alumna en salón de clase; nadie la defiende

EEUU.- Desafortunadamente la violencia en los planteles educativos sigue ocurriendo con frecuencia, Alejandra "N" una menor de 15 años de origen venezolano y estudiante del noveno grado en la secundaria Alonzo And Tracy, en North Miami Beach, Estados Unidos, fue victima de una fuerte agresión por parte de una compañera de clase.

En redes sociales circuló el video donde se muestra como frente a sus compañeros de clase y maestra, fue golpeada brutalmente en el rostro y agredida verbalmente.

“Yo iba a sentarme y estaba otra niña en mi silla y le dije que se moviera porque era mi sitio y volví a pedirle que se sentara donde ella iba, pero no quiso. Entonces me tiró mi celular y me empezó agredir en la cara”, narró la menor.

#AGRESION Esto le ocurrió hoy a Alejandra Méndez, venezolana de 15 años, estudiante de 9no grado en la secundaria Alonzo And Tracy Mourning en North Miami Beach. Delante de la maestra y los alumnos. Nadie intervino. Ahora es humillada por no haberse defendido. Que piensa? #03abr pic.twitter.com/BQUyPPwabX — Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 4 de abril de 2018

La mamá de Alejandra acudió a la unidad educativa después de una llamada, en principio le hicieron ver a la madre que la situación no era tan grave y no era necesario acudir a la escuela, aún así ella decidió ir por su hija.

La violencia no es el lenguaje normal de las personas, mencionó la madre.

Al llegar, Alejandra le mostró el video que sus mismos compañeros le hicieron llegar de manera burlesca, en donde se observaba la fuerte agresión.

Preocupada, la mamá de la menor decidió llevar a su hija al medico para asegurarse de la salud de su hija.

“Ellos no me apoyaron a mí. No quiero volver”, estudiante hispana tras ser atacada en pleno salón de clase. pic.twitter.com/S7vtLWq76E — Univision Noticias (@UniNoticias) 4 de abril de 2018

Durante la visita al programa de televisión, la agredida mencionó estar triste por la situación, resumió el hecho con una impactante frase.

Si tu te quedas en situaciones de injusticia neutral, haz tomado el sitio del opresor, mencionó Alejandra.



Los conductores felicitaron la actitud positiva de la menor al no responderle la agresión con violencia.