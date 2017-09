A diez años de "Leave Britney Alone!"

El famoso video del estadounidense blogger Chris Cocker donde intenta defender a la cantante Britney Spears de las fuertes críticas de algunos sectores y aquel que pasó a la inmortalidad por la frase "Leave Britney Alone" (dejen a Britney en paz) cumple este domingo 10 años de existencia.

Luego de la publicación del video, el blogger ha pasado por un momento de fama, que le dio la oportunidad de lanzar una incipiente carrera musical y protagonizar un documental llamado "Me at the zoo (Yo en el zoológico)", en una pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos.

El videoclip fue subido a la red social Myspace, el cual era muy popular en aquellos tiempos, y no en YouTube, entonces apenas se encontraba en crecimiento, y en él se defiende a la estrella de pop de aquellas personas que critican su recordada actuación en los MTV Video Music Awards que se desarrollaron en la ciudad de Las Vegas.

El video que se volvió sensación mundial en las redes sociales e Internet, fue gracias a la sinceridad con la que se expresa el adolescente, creando un video de más de 30 millones de reproducciones en unos cuantos meses que fue publicado en Youtube.

Mientras que el blogger sufrió una transformación

¿Te acuerdas del chico “Leave Britney alone? Aquel joven que en el 2007 protagonizó el famoso video en el cual defendía a la princesa del pop tras su etapa de arranques emocionales. Bueno, pues actualmente ya no luce como el chico de la grabación.

En Instagram, Chris Crocker ha compartido diversas fotografías y videos haciendo monólogos como el que lo hiciera famoso hace 9 años. Al parecer el chico rubio ha hecho de su persona una exitosa empresa en redes sociales.

No esta de más destacar que este joven comediante fue el pionero de los videos virales.

