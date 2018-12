Abuelita cumplió 105 años y revela el secreto para una larga vida

Brenda nació en Mansfield, Nottingham y vivió en el hogar de su infancia durante 93 años antes de mudarse a una residencia de ancianos el año pasado.

Pero ella afirma que nunca habría llegado a donde está ahora si tuviera un marido.

"Diría que mi buena salud es por el trabajo duro y evitar a los hombres", dijo Brenda.

Ella agregó: "Me encantó celebrar mi cumpleaños, aunque me decepcionó que la Reina no viniera.

Captura de pantalla

Comenzó a trabajar en el Hospital Victoria en 1940 atendiendo a veteranos heridos de Dunkerque. Se convirtió en enfermera asistente en 1946 y luego en enfermera senior en 1953.

Ahora vive en Brookholme Croft Nursing Home en Hasland, donde brindó por su 105 cumpleaños con una fiesta.

La sobrina de Brenda dijo sobre el evento: “Fue un día hermoso para Brenda celebrar con todos sus seres queridos más cercanos y queridos".

"El hogar de cuidado hizo un trabajo maravilloso al planificarlo y hacer que el día fuera muy especial".

"Ella se mudó a la casa de cuidados el año pasado y bromea que su secreto para una larga vida es evitar a los hombres, ya que no valen la pena".