Abuelo se entera que fue estafado; su reacción es conmovedora

Santiago de Chile.- La reacción de un abuelito al darse cuenta que fue estafado fue realmente conmovedora, y es que después de haber comprado unos audífonos para poder escuchar un video musical en su celular, se percató de que no funcionaban.

La situación fue presenciada por la usuaria de Facebook Paulina Torrejón, una joven chilena que se encontró con el adulto mayor en un autobús de la ciudad de Antofagasta y publicó en su cuenta la emotiva anécdota el pasado 13 de diciembre.

Durante su trayecto, Paulina observó que el abuelito que estaba sentado delante de ella estaba "refunfuñando" con su celular, y tenía puestos unos audífonos que se sacaba y ponía una y otra vez, así que se acercó para ofrecerle su ayuda.

"En su celular un video musical se reproduce y él le da 'play' cada vez con más fuerza, así que asumí que el problema era tecnológico", relató la joven.

Al ofrecerle su ayuda, el abuelo le dijo que quería escuchar el video con los audífonos que llevaba puestos pero no sabía porqué no funcionaban, ya que no sonaba nada. Enseguida el anciano aceptó su ayuda y le prestó su celular con toda confianza.

"Fue cuando me di cuenta de que sus audífonos estaban lejos de ser audífonos... Era un cable rancio cualquiera dividido en 2, con dos tapones para oídos incrustados uno en cada extremo y pegados cuidadosamente para parecer audífonos".

La reacción del adulto mayor al darse cuenta que fue estafado conmovió a la joven. Foto: Ilustrativa/ Pixabay

El abuelito le explicó a la joven que esos audífonos los había comprado ese mismo día en el centro por 10 lucas.

Cuando le expliqué que lo habían estafado, él se lo tomó con humor... pero fue tanta la ira e impotencia que sentí, que se me cayeron 2 lágrimas de la más pura rabia, detalló Paulina.

La joven le regaló sus audífonos, y aunque el abuelo no los quería aceptar, ella le explicó que era la única forma de quedarse tranquila, así que los recibió.

"Me miró directo a los ojos, y con el dedo pulgar de su mano, secó una lágrima que se había quedado a medio camino en mi mejilla, y mientras la secaba me dijo: