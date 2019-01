Amor para toda la vida. Joven demuestra su cariño a novia amnésica

Japón.- Hace nueve meses la vida de Maruyama cambió. La joven de 24 años fue arrollada por un automovilista mientras iba en bicicleta.

Tras el terrible accidente, Maruyama ya no volvió a ser la misma, el golpe le ocasionó pérdida de memoria. Sus lesiones físicas sanaron pero su memora empeoró hasta el punto de eliminar los recuerdos del día anterior, es amnésica.

Con el fuerte golpe, Maruyama no lo logró reconocer ni a sus familiares ni a su novio, con quien tenía planes de boda pero el accidente cambió la vida de los dos por completo.

Pese a que Li Huayu ama profundamente a Maruyama decidió cancelar los planes de boda, pero permanece a su lado repitiéndole cada mañana el inmenso amor que siente por ella. Día a día, Li le explica a su amada quien es y enseñándole pruebas de cómo era su relación antes del accidente que la dejó sin recuerdos.

Pese a que Maruyama le pidió a Li que terminaran la relación, el joven se negó rotundamente a separarse de ella, y le indicó que estaría con ella pase lo que pase.

"Has perdido tus recuerdos, pero podemos generar nuevos", fue la respuesta de Li a su amada.

Por recomendaciones de los médicos, Maruyama comenzó a escribir un diario y leerlo, mientras que Li trata de enamorarla día a día. La considera su alma gemela por lo que señala que jamás la abandonara.

En un reciente 'show' televisivo, Maruyama indicó que no importa cuántas veces pierda sus recuerdos siempre se enamorará de Li, y al mismo tiempo le agradeció por la paciencia que le tiene.

"No importa cuántas veces pierda mis recuerdos, creo que siempre me volveré a enamorar de él.

"Gracias por cuidarme durante todo este tiempo. Me entiendes muy bien y siempre has tolerado esta versión sensible y frágil de mí. Recientemente mis síntomas se han vuelto cada vez más graves. Los médicos dicen que la amnesia puede empeorar aún más. Puedo volver a perder mis recuerdos, incluso olvidarte para siempre. ¿Todavía estás dispuesto a estar conmigo?", le preguntó pidiendo matrimonio.